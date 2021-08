Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 4 août, avec une analyse du nouveau rôle de Charles De Ketelaere et un reportage sur le retour de l'Union dans son stade.

LE PORTRAIT : ARON DONNÜM

Il est le seul transfert entrant du Standard jusqu'à présent, mais pourrait bien être l'homme qui met le feu au championnat à coups de folies techniques. Promenade dans le sillage du dribbleur le plus chaud de Norvège.

LE COME-BACK : L'UNION AU MARIEN

48 ans que les supporters unionistes n'avaient plus assisté à une rencontre de l'élite dans leur antre du stade Joseph Marien. Reportage au coeur de la folie jaune et bleue, sous la pluie mais dans la bonne humeur.

L'ANALYSE : CHARLES DE KETELAERE

Mangé à toutes les sauces depuis ses débuts à Bruges, le Prince Charles aspire maintenant à se tailler une place définitive dans l'axe du jeu du Club.

L'ENTRETIEN : LUKA ELSNER

Surprenant leader de la Pro League avec Courtrai, le coach franco-slovène revient sur ses débuts difficiles en Flandre occidentale et le succès actuel du KVK.

LA FEMME EN OR : NINA DERWAEL

Serial killeuse, serial winneuse, Nina Derwael a accompli son rêve olympique en ne tremblant pas aux barres asymétriques. Plongée dans l'esprit d'une jeune femme à la tête aussi dure que sa volonté.

LA FEMME PROVIDENTIELLE : NAFI THIAM

Elle représente une chance énorme de médaille d'or pour la Belgique. Championne d'Europe, du monde et olympique, l'heptathlonienne est dotée de gènes exceptionnels, qui lui permettent de surclasser ses rivales. Analyse de son corps (presque) parfait.

LA TOURNÉE : LES CAFÉS REVIVENT

Après des mois de privation imposés par la crise du coronavirus, on peut à nouveau fréquenter les cafés qui jouxtent les stades avant de pénétrer dans ceux-ci. Sport/Foot Magazine est allé boire une bière dans trois d'entre eux. Pour des raisons professionnelles, bien sûr.

Mais aussi : le jeu de Maarten Vandevoordt décrypté, les coulisses anderlechtoises, la nouvelle métamorphose de Ryota Morioka, un étonnant derby brugeois ou la mue du PSG.

