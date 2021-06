Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 23 juin, avec les vérités de Mehdi Bayat et un entretien avec Thorgan Hazard.

LE DIABLE : KEVIN DE BRUYNE

Il voit tout plus vite que tout le monde, et cela va s'avérer être une arme fatale dans la course au titre européen. Focus sur la forme de KDB, le Diable le plus en vue du moment.

L'ENTRETIEN : THORGAN HAZARD

Le latéral gauche entame un grand tournoi dans la peau d'un titulaire pour la première fois de sa carrière. Absent contre la Finlande, le wingback passe à table pour Sport/Foot Mag.

LES COULISSES : LE RETOUR D'EDEN HAZARD

Entre méforme et blessures à répétition, la saison du capitaine des Diables n'a pas été vraiment folichonne. Et pourtant, le numéro 10 ne démérite pas dans cet EURO, même si l'ombre du doute plane toujours sur son état physique.

LE REPORTAGE : GÉNÉRATION AGORA

Qu'aurait été la "génération dorée" sans la folie technique de certains de ses représentants. Voyage aux quatre coins du Royaume à la découverte de ce football qui a façonné les Diables d'aujourd'hui.

LA STORY : LE PRAGMATISME FRANÇAIS

En 2016, les Bleus de Didier Deschamps perdaient l'EURO sur la pelouse du Stade de France. Une défaite terriblement douloureuse, mais qui servira paradoxalement de base pour le succès du Mondial 2018. Flash-back sur une success story tricolore.

LA CONFESSION : MEHDI BAYAT

Redevenu "simple" administrateur délégué du Sporting de Charleroi, l'ancien président de l'Union belge revient sur sa surprenante volte-face. Sans pour autant perdre ses ambitions. Rencontre.

MAIS AUSSI : le portrait tactique de KDB, le retour d'Anderlecht, les coulisses de l'EURO, rencontre avec Erwin Vandenbergh, entretien avec Frenkie de Jong, balade à Bucarest,...

