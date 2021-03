Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 24 mars, avec un reportage sur le Mondial de la honte qui nous attend au Qatar, un focus sur nos futurs adversaires, et un portrait de Merveille Bokadi.

L'INTERVIEW : TIMOTHY CASTAGNE

Souvent vu comme une simple doublure, le latéral est en train de devenir une valeur sûre du noyau diabolique. Entretien avec un gars qui monte comme un piston.

L'ANALYSE : QUEL AVENIR POUR MARTÍNEZ CHEZ LES DIABLES

La "génération dorée" vivrait-elle ses dernières heures de gloire ? Et Roberto Martínez ses derniers instants sur le banc belge ? On fait le point sur une situation floue, à quelques mois de l'EURO.

LE REPORTAGE : QATAR 2022, MONDIAL DE LA HONTE

Des ouvriers traités comme des esclaves, quand ils ne meurent pas carrément par centaines sous un soleil de plomb dans le seul but de construire des stades climatisés dans un pays à la culture foot quasi nulle, des droits humains pas respectés, mais dans quelle galère la FIFA s'est-elle foutue en offrant l'organisation du Mondial 2022 au Qatar ? Et faut-il boycotter la compétition ?

LE FOCUS : SOUCEK & ROBSON-KANU

À l'aube du début de la campagne de qualifications pour ledit Mondial, on vous dresse le portrait de Tomas Soucek, nouvelle star du foot tchèque et de West Ham. Aussi, on ouvre la boîte à (mauvais) souvenirs en revenant sur les qualités méconnues de druide d'Hal Robson-Kanu.

LE VOYAGE : EN BIÉLORUSSIE AVEC LE SEUL BELGE DU PAYS

Covid ou pas, on vous emmène dans nos bagages à la rencontre de Leo Njengo, seul Belge à évoluer dans le championnat biélorusse. Et à vivre dans un pays où le mot corona ne semble pas exister. Il y est même question de la N-VA. Si, si...

LE PORTRAIT : MERVEILLE BOKADI

Retour en Pro League, où Christian N'Sengi, le sélectionneur de la RDC, revient pour nous sur Merveille Bokadi, le roc du Standard et d'une sélection en quête d'un ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations.

L'ENTRETIEN : RITCHIE DE LAET

Le défenseur de l'Antwerp s'ouvre pour nous sur l'évolution du Great Old et ce championnat un peu fou, sans oublier évidemment la folie de Didier Lamkel Zé. Un joueur dont l'ancien Diable n'est visiblement pas le premier fan...

LA RENCONTRE : PELÉ MBOYO

À 34 ans, l'attaquant entame vraisemblablement l'ultime partie de sa carrière. Désormais actif à Saint-Trond, l'ancien international passe à table pour Sport/Foot Mag.

LE QUASI RETRAITÉ : JOACHIM LÖW

Après quinze ans à la tête de la sélection allemande, Joachim Löw a décidé de passer la main. Avant de laisser la place, le champion du monde 2014 s'exprime sur les sujets qui fâchent.

LE PETIT NOUVEAU : MICK SCHUMACHER

Pas facile d'entrer en Formule 1 quand on s'appelle Schumacher. Mais le jeune Mick, 22 ans, n'a pas peur des défis et est prêt à relever le challenge que lui impose l'écurie Haas et son propre blase. Interview.

L'AMBITIEUX : JOACHIM GÉRARD

Tout juste auréolé d'un premier sacre en Grand Chelem, le Brabançon Joachim Gérard veut maintenant revenir de Tokyo avec de l'or autour du cou. Rencontre.

LE DOCUMENT : L'HÉRITAGE DE JOHAN CRUIJFF

Cinq ans après sa disparition, l'ombre de Johan Cruijff plane toujours sur le football mondial. La parole est à cinq techniciens, dont l'immense Arrigo Sacchi sur la trace laissée par le numéro 14 le plus mythique de l'histoire sur la planète foot.

