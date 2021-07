Découvrez le programme de notre Spécial Compétition de ce mardi 20 juillet. Au menu : tous nos clubs de D1A et D1B passé au peigne fin, les confidences de Philippe Clément, Peter Verbeke et Jackson Muleka et la révolution carolo.

LE DOSSIER: FICHES CLUBS

Comment les 18 clubs de D1A et les 7 clubs de D1B ont préparé la reprise ? Plongée dans les coulisses d'un été agité à l'ombre des tableaux noirs et découverte des nouvelles têtes qui vont vous faire vibrer.

PHILIPPE CLEMENT

Ses envies de départ avortées, le triple Champion de Belgique en titre évoque l'avenir et sa position au sein de la corporation.

PETER VERBEKE

Caricaturé en amoureux des datas, le directeur sportif d'Anderlecht passé par Gand et Bruges fait la lumière sur qui il est vraiment.

JACKSON MULEKA

Renard des surfaces, l'attaquant du Standard est un poison pour les défenses et un amoureux des histoires aux longs cours. Retour sur une ascension agitée.

TEDDY TEUMA

L'ancien chauffeur livreur, devenu capitaine de l'Union, découvre la D1A à 27 ans. La trajectoire atypique d'un homme dénué d'expérience du haut niveau, mais au charisme réel.

LE REPORTAGE : SUR LES TRACES DU CHARLEROI D'EDWARD STILL

Entre averses et gouttes de sueurs, c'est aux Pays-Bas et dans l'intimité d'un stage interdit pour la première fois au public que le Charleroi nouveau a travaillé d'arrache-pied à sa mutation. Coulisse de préparation.

Comment les 18 clubs de D1A et les 7 clubs de D1B ont préparé la reprise ? Plongée dans les coulisses d'un été agité à l'ombre des tableaux noirs et découverte des nouvelles têtes qui vont vous faire vibrer.Ses envies de départ avortées, le triple Champion de Belgique en titre évoque l'avenir et sa position au sein de la corporation. Caricaturé en amoureux des datas, le directeur sportif d'Anderlecht passé par Gand et Bruges fait la lumière sur qui il est vraiment.Renard des surfaces, l'attaquant du Standard est un poison pour les défenses et un amoureux des histoires aux longs cours. Retour sur une ascension agitée. L'ancien chauffeur livreur, devenu capitaine de l'Union, découvre la D1A à 27 ans. La trajectoire atypique d'un homme dénué d'expérience du haut niveau, mais au charisme réel.Entre averses et gouttes de sueurs, c'est aux Pays-Bas et dans l'intimité d'un stage interdit pour la première fois au public que le Charleroi nouveau a travaillé d'arrache-pied à sa mutation. Coulisse de préparation.