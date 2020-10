Découvrez le très copieux programme de votre magazine du mercredi 28 octobre, qui fait la part belle aux coaches.

LA COVER : VINCENT KOMPANY

Ouvertement inspiré par ses années passées sous les ordres de Pep Guardiola, Vince The Prince a déposé ses idées sur la table du football belge. Comment sa théorie s'est-elle adaptée aux travaux pratiques de la Pro League ? Que vaut vraiment coach Kompany ?

L'ENTRETIEN : THOMAS HENRY ET XAVIER MERCIER

Si le promu louvaniste a posé ses prétentions dans les hautes sphères du classement depuis le début de saison, c'est grâce à un duo qui fait des étincelles. Le déménageur des surfaces et l'artiste du ballon rond racontent leurs destinées croisées.

LE REPORTAGE : EN VISITE CHEZ JÉRÉMY DOKU

Les millions déposés par Rennes sur la table mauve pour s'attirer les services du dribbleur le plus déroutant de Pro League suscitent forcément les attentes. On est allé jeter un oeil côté breton, pour prendre la température des premiers pas français du Diable rouge.

LES COULISSES : SAIDO BERAHINO

Parfois, un coup de téléphone de Mehdi Bayat peut tout changer. Saido Berahino, prêt à signer au bout de la Turquie avant de s'habiller en Zèbre, peut en témoigner. Récit des secrets d'un transfert inattendu, peut-être le plus gros coup de l'été carolo.

L'AMBIANCE : SCLESSIN EN MODE MINEUR

Vanté comme le stade le plus chaud du pays, Sclessin vit des heures tristes, entre remplissage partiel et huis clos sanitaire. Entre gradins légers et coeurs lourds, voyage aux abords de la rue de la Centrale, rendez-vous déserté des coeurs rouches.

LE PORTRAIT : IVAN LEKO

Leader inattendu du championnat à la tête d'un Antwerp complètement remodelé, Ivan Leko est de retour au sommet du football belge. Avec son esprit de toujours, entre émotions fortes et football ambitieux. Portrait d'un dévot du jeu.

LE VOYAGE : CIRO IMMOBILE

Muet, ou presque, hors des frontières de la Botte, quand ses buts italiens l'ont mené à Dortmund et à Séville, le capocanonniere ne s'arrête plus de marquer depuis qu'il porte le maillot de la Lazio. Les Brugeois sont prévenus. Rencontre avec un prédateur des surfaces.

L'ANALYSE : DONALD TRUMP ET LE SPORT

Décryptage des rapports parfois conflictuels entre le 45e président des États-Unis et le monde du sport, à quelques jours de l'élection présidentielle américaine.

LE DOCUMENT : JOSÉ MOURINHO

En visite au Bosuil dans le cadre de la Coupe d'Europe, le Special One est un personnage à part. Un homme public arrogant qui devient protecteur dans le vase clos de son vestiaire. Portrait d'un paradoxe à l'armoire à trophées bien remplie.

MAIS AUSSI : Franck Kanouté, Eddy Cordier, Mouscron et Burnley.

