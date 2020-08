Découvrez le sommaire du prochain numéro de votre hebdo préféré, à dévorer dès ce mercredi 26 août avec une enquête sur les coulisses de la prise de pouvoir de Vince the Prince.

LES COULISSES : KOMPANY AU POUVOIR

C'était dans l'air, c'est désormais acté : Vincent Kompany est le nouveau T1 du Sporting. Comment s'est déroulée cette prise de pouvoir attendue, mais qui ne s'est pas toujours faite sans accroc.

LE BILAN : LUKAKU, DUC DE MILAN

Si l'aventure européenne s'est mal terminée pour lui, Romelu Lukaku peut être satisfait de sa première saison à l'Inter, entre buts, records et bromance avec Conte et Martinez.

LE DOSSIER : LA WOMEN'S SUPER LEAGUE

À l'image d'un foot féminin qui continue de croître, la Super League s'est agrandie, avec un plateau de dix équipes. Analyses, noyaux et infos, c'est dans notre dossier spécial.

L'INTERVIEW : CLINTON MATA

Le défenseur du Club Bruges revient sur son enfance à Battice, les difficultés pour arriver au sommet et un éventuel départ du Club.

LE SOUVENIR : LA TRIBUNE A 15 ANS

En 2005, un petit nouveau faisait son apparition dans le PAB : La Tribune. Les principaux acteurs du talk-show du lundi se réunissent pour évoquer cette quinzaine épicée.

L'ANALYSE : UN TOUR PAS COMME LES AUTRES

Rarement une Grande boucle aura suscité autant d'interrogations. Entre le Covid, l'état de forme de certains leaders qui pose question et des mesures d'hygiène ultra-strictes, que nous réserve ce Tour 2020 ?

MAIS AUSSI : Felipe Avenatti, le Bayern Munich, Dorian Dessoleil.

