Programme copieux au sommaire de notre magazine de ce mercredi 30 septembre, où on revient notamment sur le parcours de Philippe Montanier, l'entraîneur intello qui dirige le Standard.

L'INTERVIEW : ALI GHOLIZADEH

Sport/Foot Magazine a rencontré la sensation iranienne du Sporting de Charleroi. Le meilleur joueur du championnat actuellement? Peut-être. Un homme qui a des choses à dire? Certainement!

L'ANALYSE : VORMER-VANAKEN

Avec plus de 200 rencontres disputées avec le Club Bruges, le duo belgo-néerlandais s'est érigé comme l'un des plus solides de Belgique. Le coeur et la tête du champion en titre vous saluent bien.

LE PORTRAIT : PHILIPPE MONTANIER

Un peu cramé en France, le Normand veut se relancer au Standard. Retour sur le parcours d'un coach qui fait passer le foot avant ses ambitions personnelles.

LA RENCONTRE : SILVIO PROTO

Le gardien de la Lazio va-t-il encore disputer une rencontre professionnelle? Rien n'est moins sûr. Interview dernière ligne droite avec l'ancien Anderlechtois.

LE FOCUS : LUKAS NMECHA

L'attquant de Manchester City va-t-il enfin réussir à lancer sa carrière à Anderlecht, lors de ce quatrième prêt en trois ans?

LE DOCUMENT : LA SLOVÉNIE, TERRE DE CHAMPIONS

Comment ce petit pays d'à peine deux millions d'habitants a-t-il enfanté des champions du calibre de Primoz Roglic, Tadej Pogacar ou encore Luka Doncic? Explications.

MAIS AUSSI: Paul Onuachu, Jess Thorup, Memphis Depay et Roland-Garros.

Sport/Foot Magazine a rencontré la sensation iranienne du Sporting de Charleroi. Le meilleur joueur du championnat actuellement? Peut-être. Un homme qui a des choses à dire? Certainement!Avec plus de 200 rencontres disputées avec le Club Bruges, le duo belgo-néerlandais s'est érigé comme l'un des plus solides de Belgique. Le coeur et la tête du champion en titre vous saluent bien.Un peu cramé en France, le Normand veut se relancer au Standard. Retour sur le parcours d'un coach qui fait passer le foot avant ses ambitions personnelles.Le gardien de la Lazio va-t-il encore disputer une rencontre professionnelle? Rien n'est moins sûr. Interview dernière ligne droite avec l'ancien Anderlechtois.L'attquant de Manchester City va-t-il enfin réussir à lancer sa carrière à Anderlecht, lors de ce quatrième prêt en trois ans? Comment ce petit pays d'à peine deux millions d'habitants a-t-il enfanté des champions du calibre de Primoz Roglic, Tadej Pogacar ou encore Luka Doncic? Explications.MAIS AUSSI: Paul Onuachu, Jess Thorup, Memphis Depay et Roland-Garros.