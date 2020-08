Découvrez le sommaire du prochain numéro de votre hebdo préféré, à découvrir dès ce mercredi 12 août.

LA COVER : LE STANDARD DE FORNIERI

Présenté comme l'une des fortunes les plus puissantes de Liège, François Fornieri est une aubaine pour un Standard qui veut se relancer vers les sommets. Grâce à un carnet d'adresses aussi volumineux que son portefeuille. Découverte des réseaux du nouvel homme fort de Sclessin.

L'INTERVIEW : JEAN BUTEZ

Le dernier rempart de l'Antwerp, tout juste sorti de son premier match dans la métropole, raconte son style de jeu, taillé sur mesure pour le football ambitieux d'Ivan Leko.

LE DOSSIER : HUIS-CLOS SUR LES STADES BELGES

Comment les clubs belges vivent avec leurs tribunes vides, et maintiennent leurs supporters éveillés pour cette reprise particulière ? Tour d'horizon du Royaume en quête de réponses.

LES COULISSES : KAVEH REZAEI

Prêté sans option d'achat, mais avec un salaire majoritairement payé par son employeur, le buteur iranien est le symbole d'une entente très cordiale entre les Zèbres et les Gazelles.

LE VOYAGE : LIGUE DES CHAMPIONS

Prise de température des huit dernières équipes en lice sur la piste aux étoiles. Qu'est-ce qui peut leur offrir la victoire finale ou leur coûter l'élimination ? Réponses en chiffres et en lettres.

LA VIE SANS BALLON : CHRIS FROOME

Le quadruple vainqueur du Tour de France est remonté en selle au bout d'une chute dramatique pour tenter d'égaler les plus grands champions de la Grande Boucle. Retour sur une année de galères.

LE DESSERT : RWDM

De retour au sein du football professionnel, les quatre lettres mythiques de la capitale poursuivent la quête du glorieux passé d'un coin de Bruxelles qui n'a pas toujours bonne presse.

MAIS AUSSI : Yari Verschaeren, David Okereke, Nurio ou Jhon Lucumí.

