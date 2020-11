Découvrez le programme de votre magazine du 25 novembre, avec un appel à sauver le football d'en-bas, un état des lieux du clasico belge et une rencontre avec Emilio Ferrera.

LA COVER : FOOT AMATEUR

Privés de terrains depuis plus d'un mois, les clubs amateurs vivent une crise hors-normes, parsemée de questions et surtout d'un doute : survivront-ils à cette longue période d'arrêt ? Plongée parfois angoissante dans le football d'en-bas.

L'INTERVIEW : EMILIO FERRERA

Certains le disent trop méticuleux, d'autres le présentent comme un misanthrope préférant le jeu aux joueurs, mais tous s'accordent sur un point : à l'heure de décortiquer le jeu, Emilio Ferrera est une pointure. Rencontre avec l'homme qui réveille Seraing.

L'ANALYSE : ANDERLECHT - STANDARD

Indiscutable choc au sommet de la fin des années 2000, le Clasico à la belge a du plomb dans l'aile. La faute à un présent parsemé d'ennuis financiers, de changements de règnes et de concurrence aux dents longues. Le Clasico est-il encore un match au sommet ?

LE DÉCRYPTAGE : DORIAN DESSOLEIL

Un an après avoir été mis en parallèle avec celui d'Elias Cobbaut, le nom du capitaine des Zèbres fait écho à la sélection d'Hannes Delcroix chez les Diables. Le gaucher des Carolos a-t-il vraiment quelque chose de moins que les autres ?

LE RETOUR : CRISTIAN BENAVENTE

Parti du Pays Noir à la conquête des pyramides égyptiennes, le slalomeur péruvien revient en Pro League après un retour par Nantes. L'un des hommes qui doit faire franchir un palier à l'Antwerp raconte son parcours atypique.

LE PORTRAIT : GARY LINEKER

Désormais plus connu pour ses tweets tranchants ou sa distribution du jeu à la tête de Match of the Day, l'Anglais qui fête ses soixante ans le 30 novembre a aussi connu une carrière riche en buts et en émotions fortes.

MAIS AUSSI : Tarik Tissoudali, Joachim Löw, Mike Tyson, Roman Yaremchuk et le cyclo-cross

