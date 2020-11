Découvrez le programme de notre magazine de ce mardi 10 novembre, avec du Diable, du Zèbre et du fish & chips.

L'INTERVIEW : DENNIS PRAET

Après ses années italiennes, l'ex-Mauve s'éclate en Premier League. Entretien avant la Suisse.

L'ENQUÊTE : LE CHANTIER D'EDEN HAZARD

Quinze mois après son arrivée au Real, Eden Hazard est cette fois freiné par le Covid. Peut-il malgré tout devenir le petit prince de Madrid ?

L'ANALYSE : MARTINEZ FACE AUX CRITIQUES

Le sélectionneur national est souvent critiqué sur les mêmes thèmes : tentative de plaidoirie dans la cour de jugement de Sport/Foot Mag.

L'ENTRETIEN : PETER VERBEKE

Le Head of Sports du RSCA détaille ses méthodes et les dessous de son premier mercato chez les Mauves.

LES TÉMOIGNAGES : CHARLEROI PAR SES ADVERSAIRES

Mais qu'est-ce qui rend la machine carolo si redoutable ? Ce sont encore ceux qui l'ont affrontée (sans gagner) qui en parlent le mieux. On leur a donné la parole.

L'AMBIANCE : LE FOOT BRITISH

Les trois joueurs britanniques d'Ostende passent à table pour nous décrire le foot tel qu'il est dans les divisions inférieures anglaises. Article garanti 100% fish & chips.

LE GÂCHIS : MESUT ÖZIL

Joueur le mieux payé d'Arsenal, l'Allemand est aussi le plus talentueux... et le moins utilisé. Analyse d'un gâchis improbable en bords de Tamise.

LE GRAND SEIGNEUR : MARCUS RASHFORD

Non content de marquer des buts pour Manchester United, l'attaquant se bouge pour nourrir les enfants en difficulté de son pays.

LE DOCUMENT : SUR LA ROUTE DE L'EURO

Les Diablotins reviennent sur leur parcours exceptionnel en qualifications pour l'EURO. De Ketelaere, Bornauw, Openda et les autres se livrent.

LA RENCONTRE XXL : WOUT VAN AERT

Le meilleur (?) coureur de cette saison 2020 exceptionnelle à plus d'un titre est notre invité de marque de la semaine.

MAIS AUSSI : Samuel Bastien, Léon Mokuna, Nicky Hayen, la nouvelle génération portugaise.

Après ses années italiennes, l'ex-Mauve s'éclate en Premier League. Entretien avant la Suisse.Quinze mois après son arrivée au Real, Eden Hazard est cette fois freiné par le Covid. Peut-il malgré tout devenir le petit prince de Madrid ?Le sélectionneur national est souvent critiqué sur les mêmes thèmes : tentative de plaidoirie dans la cour de jugement de Sport/Foot Mag.Le Head of Sports du RSCA détaille ses méthodes et les dessous de son premier mercato chez les Mauves.Mais qu'est-ce qui rend la machine carolo si redoutable ? Ce sont encore ceux qui l'ont affrontée (sans gagner) qui en parlent le mieux. On leur a donné la parole.Les trois joueurs britanniques d'Ostende passent à table pour nous décrire le foot tel qu'il est dans les divisions inférieures anglaises. Article garanti 100% fish & chips.Joueur le mieux payé d'Arsenal, l'Allemand est aussi le plus talentueux... et le moins utilisé. Analyse d'un gâchis improbable en bords de Tamise.Non content de marquer des buts pour Manchester United, l'attaquant se bouge pour nourrir les enfants en difficulté de son pays.Les Diablotins reviennent sur leur parcours exceptionnel en qualifications pour l'EURO. De Ketelaere, Bornauw, Openda et les autres se livrent.Le meilleur (?) coureur de cette saison 2020 exceptionnelle à plus d'un titre est notre invité de marque de la semaine.MAIS AUSSI : Samuel Bastien, Léon Mokuna, Nicky Hayen, la nouvelle génération portugaise.