Découvrez le sommaire du prochain numéro de votre hebdo préféré, à dévorer dès ce mercredi 19 août avec une interview évènement du grand talent mauve.

L'INTERVIEW : JÉRÉMY DOKU

Pour sa toute première longue interview, l'ailier supersonique des Mauves raconte ses débuts au sein de l'élite, sa drague par les clubs anglais, son football de fusée et son amour pour les couleurs anderlechtoises.

LE DOSSIER : CHARLEROI VERS LES SOMMETS

À coups de transferts bien pensés, de budget en croissance maîtrisée et de grands projets d'avenir incarnés par un stade en chantier, Charleroi se hisse progressivement vers le haut du panier national. Pour devenir un vrai grand du championnat?

LES COULISSES : VINCENT KOMPANY AU POUVOIR

Après s'être caché derrière Simon Davies, puis avoir été chapeauté par Franky Vercauteren, Vince The Prince s'empare désormais des clés du camion anderlechtois. Coulisses d'une prise de pouvoir.

LE PARCOURS : L'ÉCLOSION DE NICOLAS RASKIN

À Liège comme à Gand, Nicolas Raskin a marqué l'histoire, un peu malgré lui. Pour le milieu de terrain, incarnation d'une époque mouvementée pour les jeunes talents, l'heure est venue de prendre les choses en mains.

LE DIABLE : KEVIN DE BRUYNE, CÔTÉ MARKETING

Devenu l'un des meilleurs joueurs du monde sur le terrain, le maître à jouer de Manchester City n'atteint pourtant pas la popularité des plus grands. La faute à une image médiatique pas assez développée?

MAIS AUSSI : Jonathan David, Lior Refaelov, Kim Clijsters et les jeunes de Bruges en D1B.

