Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 10 février, avec aussi la méthode Blessin décortiquée par ses propres joueurs, un portrait d'Hugo Siquet et un entretien avec Simon Mignolet.

LE DOSSIER : COMMENT LA D1 RECRUTE SES COACHES

Screening en profondeur ou simple feeling ? Comment les clubs de l'élite belge font-ils pour décider qui prendra les rênes de leur destinée ? Réponse.

LES TÉMOIGNAGES : LA MÉTHODE BLESSIN

Véritable révélation de la saison, Alexander Blessin a vu sa philosophie à la sauce Red Bull prendre la Belgique d'assaut. Ses joueurs nous expliquent ce qui fait son succès.

L'INTERVIEW : SIMON MIGNOLET

Le gardien de l'année 2020, insubmersible portier de l'autoritaire leader brugeois, s'exprime dans nos colonnes. Et forcément, on écoute.

LE PORTRAIT : HUGO SIQUET

La dernière pépite rouche porte un nom connu et est en train de se faire un prénom, à coups de centres bien calibrés. Portrait du numéro 41 du Standard.

LE REPORTAGE : LES ROOTS D'ANOUAR AIT EL HADJ

Le jeune Anderlechtois est un pur produit de Molenbeek, où il est en train de devenir un modèle pour la jeunesse. Cap sur le 1080, sur les traces du Mauve le plus hype du moment.

LES COULISSES : LE RETOUR DE BENAVENTE À CHARLEROI

D'abord revenu en Belgique via l'Antwerp, le Péruvien est cette fois bel et bien de retour au bercail, soit au sein du Pays Noir qui l'avait révélé il y a quelques années. Un mariage d'amour?

LA RENCONTRE : RAFAEL ROMO

Passé par l'Italie, l'Angleterre, le Danemark, et aujourd'hui en Belgique, le gardien vénézuélien revient sur son parcours parfois cabossé, mais toujours passionnant. Monologue.

LE BILAN : LES LILLOIS DE MOUSCRON

Au moment de la reprise de l'Excel par Lille, le grand partenariat entre les deux clubs était censé offrir de l'expérience aux pépites nordistes et aider Mouscron à progresser. Et au final ?

LA BROMANCE : NEYMAR-MESSI

L'un arbore des attitudes de rock star, l'autre est un père de famille rangé. L'un tombe au moindre frôlement, l'autre continue de garder la tête haute. Et pourtant, Neymar et Lionel Messi n'aspirent qu'à une chose : rejouer ensemble. Retour sur cette amitié quasi contre-nature.

LE DOCUMENT : LA DÉCHÉANCE D'ARSENAL

Les souvenirs des Invincibles d'Arsène Wenger semblent bien loin, à l'heure où Arsenal est passé de candidat au titre à simple équipe de milieu de classement. Mais que s'est-il passé ? Et les Gunners peuvent-ils revenir dans le coup ?

MAIS AUSSI : le bilan des transferts, Yuma Suzuki, Noa Lang, l'Olympique de Marseille, Mikaela Shiffrin, un record en triathlon.

Screening en profondeur ou simple feeling ? Comment les clubs de l'élite belge font-ils pour décider qui prendra les rênes de leur destinée ? Réponse. Véritable révélation de la saison, Alexander Blessin a vu sa philosophie à la sauce Red Bull prendre la Belgique d'assaut. Ses joueurs nous expliquent ce qui fait son succès.Le gardien de l'année 2020, insubmersible portier de l'autoritaire leader brugeois, s'exprime dans nos colonnes. Et forcément, on écoute. La dernière pépite rouche porte un nom connu et est en train de se faire un prénom, à coups de centres bien calibrés. Portrait du numéro 41 du Standard. Le jeune Anderlechtois est un pur produit de Molenbeek, où il est en train de devenir un modèle pour la jeunesse. Cap sur le 1080, sur les traces du Mauve le plus hype du moment.D'abord revenu en Belgique via l'Antwerp, le Péruvien est cette fois bel et bien de retour au bercail, soit au sein du Pays Noir qui l'avait révélé il y a quelques années. Un mariage d'amour?Passé par l'Italie, l'Angleterre, le Danemark, et aujourd'hui en Belgique, le gardien vénézuélien revient sur son parcours parfois cabossé, mais toujours passionnant. Monologue.Au moment de la reprise de l'Excel par Lille, le grand partenariat entre les deux clubs était censé offrir de l'expérience aux pépites nordistes et aider Mouscron à progresser. Et au final ?L'un arbore des attitudes de rock star, l'autre est un père de famille rangé. L'un tombe au moindre frôlement, l'autre continue de garder la tête haute. Et pourtant, Neymar et Lionel Messi n'aspirent qu'à une chose : rejouer ensemble. Retour sur cette amitié quasi contre-nature.Les souvenirs des Invincibles d'Arsène Wenger semblent bien loin, à l'heure où Arsenal est passé de candidat au titre à simple équipe de milieu de classement. Mais que s'est-il passé ? Et les Gunners peuvent-ils revenir dans le coup ?MAIS AUSSI : le bilan des transferts, Yuma Suzuki, Noa Lang, l'Olympique de Marseille, Mikaela Shiffrin, un record en triathlon.