Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 9 septembre, avec les grands rivaux wallons à l'affiche.

L'INTERVIEW : AMIR MURILLO

Le latéral droit panaméen des Mauves raconte son parcours atypique, de la pauvreté de sa terre natale à l'appel de Vincent Kompany, en passant par une rencontre commune avec Zlatan Ibrahimovic et Laurent Ciman.

L'ENQUÊTE : L'AMITIÉ CHARLEROI-STANDARD

Alors que la rivalité sur le terrain semble plus forte que jamais ces dernières années, les deux clubs se sont rapprochés en coulisses. Histoire d'un paradoxe, à l'heure où les deux bastions du foot wallon sont installés au sommet.

LE PORTRAIT : YOUSSOUPH BADJI

Quelques années après l'explosion de Wesley, les Brugeois semblent avoir mis la main sur une nouvelle force de la nature prête à déménager leur secteur offensif. Le géant sénégalais mérite qu'on fasse les présentations.

LE JOUEUR DU MOIS : RAPHAEL HOLZHAUSER

Révélation des premières semaines de la saison, le grand Autrichien du Beerschot ne parle pas qu'avec son pied gauche. Interview découverte de celui que Sport/Foot Magazine et ses lecteurs ont élu joueur du mois d'août.

LE VOYAGE : LE RETOUR DE LEEDS

Seize ans après avoir quitté la Premier League, le club désormais drivé par Marcelo Bielsa a retrouvé l'élite du football anglais. Personnage central du projet des Peacocks, El Loco a redynamisé un géant d'outre-Manche.

LE DOCUMENT : LA BIO DE JAN VERTONGHEN

Morceaux choisis de la toute récente biographie de l'homme le plus capé de l'histoire du football belge. Découvrez dans le détail le Mondial 2014 vécu par SuperJan, un tournoi qui l'a fait changer de dimension.

MAIS AUSSI : les arbitres à huis-clos, Ostende, Xavier Mercier, Niklas Dorsch, Pieter Gerkens, Josep Bartomeu et Frederik Van Lierde.

Le latéral droit panaméen des Mauves raconte son parcours atypique, de la pauvreté de sa terre natale à l'appel de Vincent Kompany, en passant par une rencontre commune avec Zlatan Ibrahimovic et Laurent Ciman.Alors que la rivalité sur le terrain semble plus forte que jamais ces dernières années, les deux clubs se sont rapprochés en coulisses. Histoire d'un paradoxe, à l'heure où les deux bastions du foot wallon sont installés au sommet.Quelques années après l'explosion de Wesley, les Brugeois semblent avoir mis la main sur une nouvelle force de la nature prête à déménager leur secteur offensif. Le géant sénégalais mérite qu'on fasse les présentations.Révélation des premières semaines de la saison, le grand Autrichien du Beerschot ne parle pas qu'avec son pied gauche. Interview découverte de celui que Sport/Foot Magazine et ses lecteurs ont élu joueur du mois d'août.Seize ans après avoir quitté la Premier League, le club désormais drivé par Marcelo Bielsa a retrouvé l'élite du football anglais. Personnage central du projet des Peacocks, El Loco a redynamisé un géant d'outre-Manche.Morceaux choisis de la toute récente biographie de l'homme le plus capé de l'histoire du football belge. Découvrez dans le détail le Mondial 2014 vécu par SuperJan, un tournoi qui l'a fait changer de dimension.MAIS AUSSI : les arbitres à huis-clos, Ostende, Xavier Mercier, Niklas Dorsch, Pieter Gerkens, Josep Bartomeu et Frederik Van Lierde.