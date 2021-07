Découvrez le sommaire de votre magazine du mercredi 28 juillet, avec aussi les débuts belges de Mike Trésor et les confessions de Marco Ilaimaharitra.

LE TÉMOIN : MARCO ILAIMAHARITRA

Plutôt rare en interview, le Malgache des Zèbres a la parole précieuse. Confessions au sortir d'une saison pourrie, et dans la foulée d'une rencontre avec un coach aux idées novatrices.

LA COVER : LE NOUVEAU VISAGE D'ANDERLECHT

Les étés se suivent et se ressemblent dans la capitale, où l'heure est à nouveau à la reconstruction. À Anderlecht, les visages ont changé, mais les problèmes semblent rester les mêmes.

LE REPORTAGE : LE STANDARD RETROUVE SCLESSIN

Au sortir d'une préparation époumonante, accompagnée par un mercato pour l'instant discret, le Standard a retrouvé son bouillant public. Avec, déjà, un point à la clé dans un match au sommet.

L'INTERVIEW : IVAN DE WITTE

Loin des déclarations fracassantes de la saison dernière, le président des Buffalos fait son mea culpa et affiche prudemment son optimisme pour un exercice où Gand pourrait créer la surprise.

LES COULISSES : L'ÉTÉ DE BRUGES

Entre le départ multi-millionnaire d'Odilon Kossounou, la priorité fixée sur la conservation de Noa Lang et un écart à recréer avec la concurrence, le champion en titre s'apprête à vivre des semaines agitées.

LA DÉCOUVERTE : STEFAN KRAMER

Pour son baptême sur le sol belge, le nouveau coach des Pandas s'est offert le luxe d'accrocher le double tenant du titre dans son imprenable enceinte. Qui est donc ce Stefan Krämer ?

LES JEUX : EMMA MEESSEMAN

La patronne belge des parquets passe à table. En évoquant moins la balle orange que son implication sociale, dans un monde qu'elle souhaiterait bien plus égalitaire. Rencontre avec l'une des stars nationales des JO.

MAIS AUSSI : Mark van Bommel, Leicester, Wout van Aert ou Damien Marcq

LE TÉMOIN : MARCO ILAIMAHARITRAPlutôt rare en interview, le Malgache des Zèbres a la parole précieuse. Confessions au sortir d'une saison pourrie, et dans la foulée d'une rencontre avec un coach aux idées novatrices.LA COVER : LE NOUVEAU VISAGE D'ANDERLECHTLes étés se suivent et se ressemblent dans la capitale, où l'heure est à nouveau à la reconstruction. À Anderlecht, les visages ont changé, mais les problèmes semblent rester les mêmes.LE REPORTAGE : LE STANDARD RETROUVE SCLESSINAu sortir d'une préparation époumonante, accompagnée par un mercato pour l'instant discret, le Standard a retrouvé son bouillant public. Avec, déjà, un point à la clé dans un match au sommet.L'INTERVIEW : IVAN DE WITTELoin des déclarations fracassantes de la saison dernière, le président des Buffalos fait son mea culpa et affiche prudemment son optimisme pour un exercice où Gand pourrait créer la surprise.LES COULISSES : L'ÉTÉ DE BRUGESEntre le départ multi-millionnaire d'Odilon Kossounou, la priorité fixée sur la conservation de Noa Lang et un écart à recréer avec la concurrence, le champion en titre s'apprête à vivre des semaines agitées.LA DÉCOUVERTE : STEFAN KRAMERPour son baptême sur le sol belge, le nouveau coach des Pandas s'est offert le luxe d'accrocher le double tenant du titre dans son imprenable enceinte. Qui est donc ce Stefan Krämer ?LES JEUX : EMMA MEESSEMANLa patronne belge des parquets passe à table. En évoquant moins la balle orange que son implication sociale, dans un monde qu'elle souhaiterait bien plus égalitaire. Rencontre avec l'une des stars nationales des JO.MAIS AUSSI : Mark van Bommel, Leicester, Wout van Aert ou Damien Marcq