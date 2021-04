Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 21 avril, avec des focus sur Genk, le Standard et aussi la fin de la phase classique.

LE DOSSIER : FINALE DE LA COUPE DE BELGIQUE

Focus cette semaine sur Genk et le Standard, les deux clubs qui s'affronteront le dimanche 25 avril pour la victoire en Coupe de Belgique. Avec un portrait de Selim Amallah, un bilan des jeunes Rouches, un portrait tactique de João Klauss, et une analyse de la politique de formation du Racing, un décortiquage des buts de Paul Onuachu, sans oublier une interview de Patrik Horsovsky, le revenant du Limbourg.

L'INTERVIEW : IGOR DE CAMARGO

Toujours dans ce cadre, on a rencontré Igor De Camargo, passé par Genk et le Standard. Difficile de trouver un meilleur témoin pour préfacer cette finale de Coupe !

L'ANALYSE : LES RÉVÉLATIONS DE PRO LEAGUE

Inconnus ou presque en début d'exercice, ils se sont révélés aux yeux de tous. Gros plan sur les révélations de la Pro League.

LE DÉCRYPTAGE : LES LICENCES EN QUESTION(S)

Malgré des craintes légitimes en début de saison, quasi tous les clubs pros ont obtenu leur précieux sésame. On tente d'expliquer pourquoi.

LE DOCUMENT : NEERPEDE, FABRIQUE DE TALENTS

Mais comment diable Neerpede parvient à sortir chaque année plusieurs talents de son académie ? Reportage dans l'usine anderlechtoise.

LE BILAN : CHARLEROI

Fin de saison difficile pour le Sporting carolo, pire équipe de l'année 2021 pour le moment. Les jours de Karim Belhocine sont comptés. Mais qui pour le remplacer ?

LE SURVIVANT : NICKY HAYEN

Le coach de Waasland-Beveren a offert un sursis à son club lors de l'ultime journée de phase classique. Avant de livrer un barrage contre Seraing, rencontre avec le jeune coach waeslandien.

LE PORTRAIT : ELIOT MATAZO

Pur produit de Neerpede, mais révélé sur le Rocher, le Bruxellois s'éclate à Monaco. Portrait d'un ket qui s'est habitué au luxe de la Ligue 1.

LE COME-BACK : ROBERT LEWANDOWSKI

Revenu de sa blessure au genou, le géant polonais espère désormais conquérir le record de buts en Bundesliga de Gerd Müller. Un record vieux de ... cinquante ans !

LES FINES LAMES : L'ESCRIME LIÉGEOIS

Dans l'ombre des sports les plus populaires, l'escrime continue pourtant de briller, notamment en Province de Liège.

L'OLYMPIENNE : CLAIRE ORCEL

La sauteuse en hauteur explique le quotidien parfois compliqué d'une athlète qui combine études et sport de haut niveau.

MAIS AUSSI : Phil Foden, Tottenham en eaux troubles, la Slovénie petite reine du cyclisme, Mouscron, Jack Hendry.

Focus cette semaine sur Genk et le Standard, les deux clubs qui s'affronteront le dimanche 25 avril pour la victoire en Coupe de Belgique. Avec un portrait de Selim Amallah, un bilan des jeunes Rouches, un portrait tactique de João Klauss, et une analyse de la politique de formation du Racing, un décortiquage des buts de Paul Onuachu, sans oublier une interview de Patrik Horsovsky, le revenant du Limbourg.Toujours dans ce cadre, on a rencontré Igor De Camargo, passé par Genk et le Standard. Difficile de trouver un meilleur témoin pour préfacer cette finale de Coupe !Inconnus ou presque en début d'exercice, ils se sont révélés aux yeux de tous. Gros plan sur les révélations de la Pro League.Malgré des craintes légitimes en début de saison, quasi tous les clubs pros ont obtenu leur précieux sésame. On tente d'expliquer pourquoi.Mais comment diable Neerpede parvient à sortir chaque année plusieurs talents de son académie ? Reportage dans l'usine anderlechtoise.Fin de saison difficile pour le Sporting carolo, pire équipe de l'année 2021 pour le moment. Les jours de Karim Belhocine sont comptés. Mais qui pour le remplacer ?Le coach de Waasland-Beveren a offert un sursis à son club lors de l'ultime journée de phase classique. Avant de livrer un barrage contre Seraing, rencontre avec le jeune coach waeslandien.Pur produit de Neerpede, mais révélé sur le Rocher, le Bruxellois s'éclate à Monaco. Portrait d'un ket qui s'est habitué au luxe de la Ligue 1.Revenu de sa blessure au genou, le géant polonais espère désormais conquérir le record de buts en Bundesliga de Gerd Müller. Un record vieux de ... cinquante ans !Dans l'ombre des sports les plus populaires, l'escrime continue pourtant de briller, notamment en Province de Liège.La sauteuse en hauteur explique le quotidien parfois compliqué d'une athlète qui combine études et sport de haut niveau.MAIS AUSSI : Phil Foden, Tottenham en eaux troubles, la Slovénie petite reine du cyclisme, Mouscron, Jack Hendry.