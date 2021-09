Découvrez notre programme de la semaine, avec en plus le parcours de l'Anderlechtois Christian Kouamé et le portrait du néo-Standardman Niels Nkounkou.

LE DIABLE : YANNICK CARRASCO

Souvent mal-aimé du public, l'ailier de l'Atlético n'en reste pas moins un Diable libéré et de plus en plus mature. Rencontre avec un Rojiblanco diabolique.

LA TACTIQUE : HANS VANAKEN

En pleine bourre sous le maillot national, Hans Vanaken méritait bien un petit focus sur son rôle chez les Diables rouges.

LE DOSSIER : LA D1A POST-MERCATO

On fait le point club par club sur les nouveaux noyaux, les transferts entrants, sortants et ce qui attend les supporters de Pro League après ce mercato estival très animé.

LE PORTRAIT : NIELS NKOUNKOU

Qui est vraiment le latéral gauche français, débarqué à Sclessin après des passages plus ou moins remarqués à Marseille et Everton.

LE PARCOURS : CHRISTIAN KOUAMÉ

Il a failli percer dans le Calcio, mais des sales pépins au genou en ont décidé autrement. Aujourd'hui, l'ancien de la Fiorentina tente de se refaire une santé chez d'autres Mauves, ceux d'Anderlecht.

LES COULISSES : LE MERCATO DE CHARLEROI

Pourquoi le Sporting de Charleroi se contente du seul Shamar Nicholson en pointe ? Par dépit ou manque de liquidités ? Rien de tout ça ! On vous explique pourquoi dans notre magazine de la semaine.

L'ENTRETIEN : IKÉ UGBO

Passé par Chelsea et une multitude de prêts, l'attaquant anglo-nigérian fait aujourd'hui le bonheur de Genk. Rencontre avec le buteur qui ravit le Limbourg.

LE CRASH : ARSENAL

Toujours à la recherche de leur premier point en championnat, les Gunners vivent un début de saison d'enfer. Et ce n'est pas à prendre positivement. Décryptage.

MAIS AUSSI : les mémoires de Niki Lauda, la méthode Julian Nagelsmann, la chronique de Swann Borsellino, Jack Hendry, Ally Samatta,...

