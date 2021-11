Découvrez notre programme de la semaine, avec une interview de l'avocat de Dejan Veljkovic et le point sur les drames humains du Mondial au Qatar.

LA QUESTION : FELICE MAZZÙ SAIT-IL SEULEMENT DÉFENDRE ?

Catalogué comme un coach ennuyeux à Charleroi, le boss unioniste régale aujourd'hui avec le squad saint-gillois. Ceux qui l'ont côtoyé réhabilitent le Carolo.

L'ANALYSE : C'EST QUOI LE SOUCI À ANDERLECHT ?

Doté d'un superbe noyau, mais dans le dur niveau points, le Sporting de Vincent Kompany impressionne plus sur papier que sur le pré. Analyse tactique d'un jeu qui va cahin-caha.

L'INTERVIEW : L'AVOCAT DE DEJAN VELJKOVIC

Figure-clé du Footgate, l'ancien agent laisse la parole à son avocat qui se lâche sur le scandale qui continue d'ébranler l'ensemble du football noir-jaune-rouge.

LE PORTRAIT TACTIQUE : HUGO SIQUET

Meilleur centreur du pays la saison passée, le latéral droit du Standard est quelque peu dans le dur ces derniers temps. Focus sur un jeune Rouche avide de revanche.

LE PARCOURS : KERIM MRABTI

Arrivé à Malines en août 2020, le Suédois séduit la Pro League par sa polyvalence. Le joueur revient sur sa montée en puissance, son enfance et sa trajectoire au travers d'un long et passionnant monologue.

LA RENCONTRE : JULIEN DE SART

Lui qui était parti par la petite porte du Standard est revenu en Belgique dans la peau d'un titulaire indiscutable à Courtrai d'abord, à Gand ensuite. L'aîné des de Sart s'explique sur les cicatrices de Sclessin et sa relation avec Hein Vanhaezebrouck.

LE SAUVEUR : XAVI

Comment l'ancien maestro du Camp Nou va-t-il sauver un Barça en perdition ? En lui rendant son identité de jeu. On décrypte tout ça au travers d'un long portrait qui fleure bon le foot.

MAIS AUSSI : Mats Rits, Cyriel Dessers raconte le jour le plus fou de sa vie, le Mondial de la honte, les souvenirs de Jacques Borlée, un nouveau T2 pour tout changer à Genk,...

Catalogué comme un coach ennuyeux à Charleroi, le boss unioniste régale aujourd'hui avec le squad saint-gillois. Ceux qui l'ont côtoyé réhabilitent le Carolo.Doté d'un superbe noyau, mais dans le dur niveau points, le Sporting de Vincent Kompany impressionne plus sur papier que sur le pré. Analyse tactique d'un jeu qui va cahin-caha.Figure-clé du Footgate, l'ancien agent laisse la parole à son avocat qui se lâche sur le scandale qui continue d'ébranler l'ensemble du football noir-jaune-rouge.Meilleur centreur du pays la saison passée, le latéral droit du Standard est quelque peu dans le dur ces derniers temps. Focus sur un jeune Rouche avide de revanche.Arrivé à Malines en août 2020, le Suédois séduit la Pro League par sa polyvalence. Le joueur revient sur sa montée en puissance, son enfance et sa trajectoire au travers d'un long et passionnant monologue.Lui qui était parti par la petite porte du Standard est revenu en Belgique dans la peau d'un titulaire indiscutable à Courtrai d'abord, à Gand ensuite. L'aîné des de Sart s'explique sur les cicatrices de Sclessin et sa relation avec Hein Vanhaezebrouck.Comment l'ancien maestro du Camp Nou va-t-il sauver un Barça en perdition ? En lui rendant son identité de jeu. On décrypte tout ça au travers d'un long portrait qui fleure bon le foot.MAIS AUSSI : Mats Rits, Cyriel Dessers raconte le jour le plus fou de sa vie, le Mondial de la honte, les souvenirs de Jacques Borlée, un nouveau T2 pour tout changer à Genk,...