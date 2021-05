Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 13 mai, avec des focus sur l'Antwerp de Lucien D'Onofrio et le retour de Seraing en D1A.

LE DOSSIER: L'ANTWERP DE LUCIEN D'ONOFRIO

Plongée dans la coulisse d'un club où les résultats sportifs sauvent la face d'une saison pas comme les autres. Entre gestion approximative et jeux d'égos.

LES TÉMOIGNAGES : ROMELU LUKAKU

De joueur décrié à vedette absolue, ceux qui l'ont vu grandir témoignent de l'ascension insensée du récent champion d'Italie.

L'INTERVIEW : JOHN VAN DEN BROM

Raillé à son arrivée, le Néerlandais est en train de se mettre tout le Limbourg dans la poche grâce à des individualités en feu en ce début de PO. Rencontre avec le people manager le plus bankable de Pro League.

LE DÉCRYPTAGE : SERAING A LA SAUCE LORRAINE

Seraing en D1A, cela vaut bien un retour sur la success story d'un club qui doit son come-back au sein de l'élite à son partenariat avec le FC Metz.

LA LÉGENDE : SEBASTIEN POCOGNOLI

À 33 ans, Sébastien Pocognoli a décidé de tirer le rideau sur une carrière démarrée en boulet de canon et terminée dans l'anonymat d'une saison blanche à l'Union. Entre les deux, un paquet de centres au cordeau et quelques débordements. Interview souvenir.

LES EXPATS : LES BELGES DE LEICESTER

À quelques jours d'une finale de Cup très attendue, on revient sur le bilan des Foxes made in Belgium, et de l'importance que revêt pour eux et le club ce trophée prestigieux.

MAIS AUSSI :Bogdan Mykhaylichenko rêve d'EURO, la patience du Manchester City de Guardiola et Nicolas Villaplane, cet international français devenu gestapiste.

