Découvrez le programme de notre numéro de ce mercredi 25 août. Avec les coulisses mouvementées du Beerschot, un entretien avec un ex-golden boy du foot européen et le portrait de la révélation carolo du début de saison.

LE REPORTAGE: LES SECRETS DE L'UNION

Pilotée depuis Brighton, l'Union n'en finit plus de grandir. Sport/Foot Magazine lève le voile sur les secrets de la recette du succès des Bruxellois, débarqués de D1B avec des ambitions plein la sacoche.

L'ANNIVERSAIRE : UN AN DE KOMPANY EN COSTARD

Il y a un an, Vincent Kompany abandonnait le short en lycra pour se lancer dans la grande aventure du coaching à plein temps. Retour sur douze mois agités. Entre espoirs démesurés et réalité implacable.

L'INTERVIEW : VIKTOR FISCHER

Il y dix ans, le Danois incarnait l'avenir de l'Ajax Amsterdam. En 2021, Viktor Fisher n'a plus la même cote, mais un drôle de parcours derrière lui. Confessions d'un écorché vif.

LA DÉCOUVERTE : ANASS ZAROURY

L'ami d'enfance de Francis Amuzu est la sensation du début de saison carolo. Retour sur les années de formation de la révélation du mois d'août.

LA RENCONTRE : LES SUPPORTERS EN COLÈRE

Sport/Foot Magazine a réuni trois Ultras du Standard, d'Anderlecht et Charleroi pour parler loi football. Entretien garanti sans langue de bois.

LE CONTRE-LA-MONTRE : L'EXCELSIOR VIRTON

Retour au jour le jour sur l'été de l'impossible vécu dans la coulisse du club de la Province du Luxembourg.

LE PORTRAIT : MARCO MATONGA SIMONINI

Quinze ans après Jérôme Nzolo, portrait du deuxième arbitre noir à officier dans notre championnat.

LES COULISSES : LE BEERSCHOT EN PERDITION

Entre méthodes à l'ancienne du staff et revente foirée de Raphael Holzhauser, le club anversois vit un début de saison houleux. Un euphémisme...

MAIS AUSSI : L'histoire d'amour entre Massimiliano Allegri et la Juve, un photoreportage étourdissant sur les terrains de foot improbables de l'archipel des Îles Féroé et les grandes rivalités de l'histoire de la F1 avant le GP de Spa-Francorchamps,...

