Découvrez le programme de notre numéro de la semaine, avec en prime les confidences d'Arthur Theate et un portrait du Standardman Denis Dragus.

LE DOSSIER : LE SUCCÈS DE L'UNION

Mais comment fait le promu pour faire perdurer son succès actuel en Jupiler Pro League ? Plus que le hasard, celui-ci est le fruit d'un travail mûrement réfléchi de la part du board saint-gillois, capable de dénicher des talents partout. Notamment Dante Vanzeir, dont nous retraçons les premiers pas dans le monde du football.

L'INTERVIEW : ARTHUR THEATE

Chômeur il y a un peu pus d'un an, le solide défenseur goûte aujourd'hui aux Diables rouges et au Calcio sous le maillot de Bologne. L'occasion pour nous de le rencontrer dans la super cité italienne.

LE TACTIQUE : SERGIO GÓMEZ

Arrivé avec l'étiquette de produit de la Masia, le latéral gauche espagnol s'est parfaitement imbriqué dans le football de Vincent Kompany. On dresse le portrait tactique de l'Anderlechtois.

LE PORTRAIT : DENIS DRAGUS

Il a longtemps semblé éprouver des difficultés à assumer son statut de grand espoir du football roumain. Mais aujourd'hui, Denis Dragus explose au Standard.

LES TÉMOINS : TOUS FOUS DE MORIOKA

Révélé à Waasland-Beveren, critiqué à Anderlecht et ressuscité à Charleroi, mais qui est vraiment Ryota Morioka ? Une dizaine de témoins issus du petit monde de la Pro League lèvent le voile.

L'ÉPOPÉE : ONHAYE À LA CÔTE

Comment les joueurs d'Onhaye, club de D3 Amateurs, ont-ils vécu leur city-trip à Ostende dans le cadre de la Coupe de Belgique ? Plongée en apnée au coeur d'une équipe qui a fait ce qu'elle a pu.

LA FAUCHÉE : LA JUVENTUS

Mais comment un club aussi prestigieux que la Juventus a-t-il pu se retrouver aussi mal financièrement ? Entre mercato et salaires trop gourmands et résultats européens en berne, on fait le récit d'une lourde chute.

MAIS AUSSI : Magic Johnson, trente ans après la séropositivité, la patineuse artisitique Loena Hendrickx s'exprime avant les JO, la chronique de Swann Borsellino, Aster Vranckx raconte ses débuts à Wolfsburg, évocation de la vie de Billy Meredith, le Cristiano Ronaldo du siècle dernier,...

