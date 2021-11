Découvrez notre programme de la semaine, avec également des interviews de Georges Mikautadze et d'Amadou Onana, la nouvelle sensation du foot belge.

LA QUESTION : OÙ EST L'ENFER ?

Habitué aux ambiances ultra-chaudes de Sclessin, le Standard peine pourtant à convaincre sur ses terres. Analyse d'une situation qui ne peut plus durer à Liège.

L'INTERVIEW : GEORGES MIKAUTADZE

Alors qu'on le croyait destiné à percer à Metz après une folle saison en D1B, le buteur géorgien est revenu à Seraing avec l'ambition de confirmer son talent de serial buteur. Rencontre.

LES COULISSES : MARCO ILAIMAHARITRA

Il était annoncé partant, il est aujourd'hui plus que jamais indispensable au Charleroi d'Edward Still. Comment le Malgache a retrouvé sa place parmi les Zèbres ?

LES ORIGINES : CHARLES DE KETELAERE

Jusqu'où peut aller le Brugeois ? Difficile à dire à ce stade. On peut toutefois revenir là où tout a commencé pour le Diable rouge, à Varsenare, et partir à la rencontre de ceux qui ont façonné le talent blauw en zwart.

LA DÉCOUVERTE : AMADOU ONANA

Le Diablotin s'épanouit aujourd'hui à Lille, après un passage remarqué en Allemagne. L'occasion de faire connaissance avec le capitaine des Espoirs belges.

LE PORTRAIT : TAYLOR HARWOOD-BELLIS

Qui est vraiment le défenseur anglais, prêté à Anderlecht par Manchester City ? Découverte.

LE PARCOURS : LA ROUTE DES DIABLES VERS LE QATAR

Le billet pour le Mondial 2022 quasi validé, il est temps de revenir sur la campagne de qualif' réalisée par les Diables rouges, entre absents de marque, tauliers et révélations.

L'AVENIR : LA FIN DU BIG THREE

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se dirigent à des vitesses diverses vers la sortie. Mais qu'adviendra-t-il du tennis masculin une fois les Trois Magnifiques à la retraite ?

MAIS AUSSI : Rob Schoofs, le chef d'orchestre malinois, c'est l'Union qui séduit, les chroniques de Swann Borsellino et Fred Waseige, les secrets du succès de l'Ajax, Louis van Gaal et son passé anversois,...

