Retrouvez notre magazine de la semaine dès demain, avec au programme la revanche d'Hans Vanaken et un entretien avec le spectaculaire Hervé Koffi.

L'INTERVIEW : HERVÉ KOFFI

Il pensait faire les beaux jours de Lille, il fait en tout cas ceux de Charleroi. Rencontre avec le gardien le plus esthétique de Pro League.

L'ANALYSE : LE CLASICO

Pas de beau jeu, mais de l'intérêt, du public, mais pas de victoire pour le Standard, on revient sur ce choc contre Anderlecht forcément riche en enseignements, à défaut d'avoir fait rêver.

LA QUESTION : MARC COUCKE STOP OU ENCORE ?

Toujours proprio d'Anderlecht, l'homme fort de Durbuy n'en est pour autant plus le président. Quel est son avenir au Sporting ?

LA REVANCHE : HANS VANAKEN

L'albatros du Club a connu son lot de critiques, qui sont toutefois de moins en moins nombreuses aujourd'hui. Comment le Diable est-il parvenu à faire l'unanimité.

LES COULISSES : MOUSCRON

Mais bon sang, c'est quoi ce bazar à l'Excel ? Malgré un projet alléchant, les Hurlus s'enfoncent en D1B. on fait le point.

LE PORTRAIT : BART NIEUWKOOP

Qui est vraiment le défenseur de l'Union, dont le passage à Bruxelles depuis Feyenoord a suscité bien des interrogations aux Pays-Bas.

LA CARTE POSTALE : TIRASPOL

Voyage en Transnistrie pour partir à la découvert du Sheriff Tiraspol, vainqueur surprise de la première rencontre de Champions League de son histoire. Dépaysement garanti !

LE CHAMPION : JULIAN ALAPHILIPPE

Le champion du monde (pour encore quelques jours) français se confie en exclusivité pour Sport/Foot Mag sur son année arc-en-ciel.

MAIS AUSSI : le parcours du Mondial par Johan Museeuw, analyse du sprint de Wout van Aert, le portrait tactique d'Emmanuel Agbadou, rencontre avec Sven Jaecques, directeur sportif de l'Antwerp, le 300e match de David Hubert, Leipzig, les meilleures anecdotes de Guy Roux,...

