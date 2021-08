Découvrez le programme de notre magazine de la semaine, avec entre autres un entretien avec Arnaud Bodart et le retour de Ronaldo à United

L'INTERVIEW : ARNAUD BODART

Le gardien du Standard revient sur ses débuts un peu "par hasard" dans les cages rouches et la saison actuelle du club liégeois.

L'ENTRETIEN : CHRISTIAN BENTEKE

Déçu par son EURO et son temps de jeu, l'attaquant de Crystal Palace fait le point sur son avenir en équipe nationale. Et envoie un message à Roberto Martínez.

LE DIABLE : THIBAUT COURTOIS

Le gardien de la sélection fête (déjà !) ses dix ans parmi le groupe diabolique. Retour sur une décennie de règne du haut de son mètre 99.

LE PARCOURS : GERARDO ARTEAGA

Avant d'arpenter le couloir gauche de Genk, le Mexicain a dû traverser le désert de son pays pour se faire un nom chez lui. Retour sur cette trajectoire pas comme les autres.

L'EX-ESPOIR : VINCENT KOZIELLO

Ancien grand espoir du foot français, nommé au titre de meilleur jeune de Ligue 1 il y a quelques années avec Nice, le Tricolore débarque à Ostende pour se refaire la cerise. Présentation.

LE COME-BACK : CRISTIANO RONALDO

Passé en quelques heures de City à United, le Portugais a une nouvelle fois pris tout le monde de court. Focus sur le come-back du prodige portugais dans son ancien jardin d'Old Trafford.

LE DOCUMENT : WILFRIED VAN MOER

La légende du foot belge s'en est allée en toute discrétion. Impossible de ne pas rendre hommage à Kitchie, triple Soulier d'Or et Diable inoubliable.

LA CHAMPIONNE : SIFAN HASSAN

Forte d'un doublé 5.000-10.000 mètres (plus une médaille de bronze sur 1.500 mètres) aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'ahtlète néerlandaise vise un nouveau record du monde au Mémorial Van Dame. On revient sur la vie de cette championne d'exception.

MAIS AUSSI : Xavier Mercier, Jacques Rogge, les coulisses du mercato de La Gantoise, la tactique d'Anderlecht, portraits de Marius Mouandilmadji de Seraing et Tibo Persyn de Bruges, les ambitions belges à l'EURO de volley,...

Le gardien du Standard revient sur ses débuts un peu "par hasard" dans les cages rouches et la saison actuelle du club liégeois.Déçu par son EURO et son temps de jeu, l'attaquant de Crystal Palace fait le point sur son avenir en équipe nationale. Et envoie un message à Roberto Martínez.Le gardien de la sélection fête (déjà !) ses dix ans parmi le groupe diabolique. Retour sur une décennie de règne du haut de son mètre 99.Avant d'arpenter le couloir gauche de Genk, le Mexicain a dû traverser le désert de son pays pour se faire un nom chez lui. Retour sur cette trajectoire pas comme les autres.Ancien grand espoir du foot français, nommé au titre de meilleur jeune de Ligue 1 il y a quelques années avec Nice, le Tricolore débarque à Ostende pour se refaire la cerise. Présentation.Passé en quelques heures de City à United, le Portugais a une nouvelle fois pris tout le monde de court. Focus sur le come-back du prodige portugais dans son ancien jardin d'Old Trafford.La légende du foot belge s'en est allée en toute discrétion. Impossible de ne pas rendre hommage à Kitchie, triple Soulier d'Or et Diable inoubliable.Forte d'un doublé 5.000-10.000 mètres (plus une médaille de bronze sur 1.500 mètres) aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'ahtlète néerlandaise vise un nouveau record du monde au Mémorial Van Dame. On revient sur la vie de cette championne d'exception.MAIS AUSSI : Xavier Mercier, Jacques Rogge, les coulisses du mercato de La Gantoise, la tactique d'Anderlecht, portraits de Marius Mouandilmadji de Seraing et Tibo Persyn de Bruges, les ambitions belges à l'EURO de volley,...