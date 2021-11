Découvrez notre programme de la semaine, avec la question qui tue: pourquoi Francis Amuzu ne décolle pas à Anderlecht.

L'INTERVIEW : JOÃO KLAUSS

Taulier du Standard à même pas 25 ans, l'attaquant brésilien passe à table pour évoquer son amour et son respect du maillot, son parcours et le potentiel qui couve en bords de Meuse.

LA QUESTION : C'ESTQUOI LE SOUCI AVEC AMUZU ?

Il virevolte, dribble et séduit, mais il est toujours bloqué à la case Anderlecht, là où ses potes de formation ont déjà sauté le pas. Mais pourquoi Ciske stagne-t-il ?

LES COULISSES : LE MERCATO DE L'UNION

En pleine bourre actuellement, les champions d'automne vont-il se faire piller cet hiver ? Il faut dire que des joueurs tels que Deniz Undav et Dante Vanzeir ont de quoi alerter les recruteurs d'Europe. Mais...

LE TÉMOIGNAGE : ALI GHOLIZADEH

Dans le dur en début de saison, l'Iranien refait frissonner Charleroi après avoir digéré les nouveaux principes tactiques made by Edward Still. Rencontre.

LE DRIBBLEUR FOU : BENSON MANUEL

À défaut de connaître l'ordre de ses nom et prénom, on sait que le feu follet de l'Antwerp est le genre de gars à en mettre plein la vue à l'assemblée d'un simple coup de rein. Rencontre.

LE MODÈLE : BRUGES ET L'AJAX

Dotés de budgets comparables, les deux géants des plats pays ne sont pourtant pas encore logés à la même enseigne en termes d'aura continentale. Comment le Club peut-il combler le fossé ?

LA FLAMME : JUSTINE VANHAEVERMAET

Récemment transférée à Reading, la milieu de terrain des Red Flames n'hésite pas à l'ouvrir pour décrire la réalité d'un foot féminin en plein boom, mais encore soumis à des inégalités criantes.

LE DOCUMENT : DIEGO MARADONA

Un an après la mort de l'icône Maradona, l'Argentine oscille entre deuil pas vraiment fini et désastre judiciaire.

MAIS AUSSI: Wouter Vrancken, Swann Borsellino, le portrait tactique de Laurent Depoitre, l'ascension de Leipzig, David Alaba,...

