Découvrez notre programme de la semaine, avec aussi une interview de Michael Frey, meilleur buteur de Pro League et Dimitri de Condé, le bâtisseur de Genk.

LE RECALÉ : LE STANDARD

Quelques jours après l'arrivée de Luka Elsner, le Standard a déjà perdu des plumes de bien douloureuse manière contre OHL. On fait le point sur l'arrivée du Franco-Slovène à Sclessin, entre ambition et (première) désillusion.

LE REVENANT : HENDRIK VAN CROMBRUGGE

Critiqué, un temps blessé, mais toujours debout, le gardien d'Anderlecht revient sur ses soucis des dernières semaines avec philosophie.

L'INTERVIEW : MICHAEL FREY

Des galères automobiles à Lille, la folie à Fenerbahçe et des buts en pagaille avec l'Antwerp, on fait connaissance avec le buteur du Great Old, meilleur réalisateur de Pro League.

LE BÂTISSEUR : DIMITRI DE CONDÉ

Récemment devenu Head of Sports du Racing Genk, l'ancien joueur du Standard et de Charleroi est surtout l'homme derrière les transferts juteux du géant limbourgeois.

L'EX-DIABLE : LAURENT DEPOITRE

Présent en Conference League après avoir connu la Ligue des Champions, Lolo évoque sa forme actuelle et l'irrégularité de La Gantoise.

LA FLAME : TINE DE CAIGNY

Débarquée à Hoffenheim cet été, l'attaquante de 24 ans a regoûté aux joies du professionnalisme. Et affiche ses ambitions pour la suite de sa carrière et le Mondial 2023, grand objectif de la sélection belge.

LE MESSI(E) : MEMPHIS DEPAY

Orphelin de Lionel Messi, le Barça s'est trouvé une nouvelle star en la personne de Memphis Depay. Efficace, clinquant et charismatique, qui est vraiment le Hollandais volant du Camp Nou ?

LE COME-BACK : LE TOP NIVEAU APRÈS LA GROSSESSE

Elles sont ou ont été sportives de haut niveau et ont la particularité d'avoir eu un enfant en pleine carrière : Tia Hellebaut (athlétisme) et Aisling D'Hooghe (hockey) reviennent sur cet épisode de leur vie.

MAIS AUSSI : les coulisses mouvementées du Cercle Bruges, le portrait tactique de Joris Kayembe, la chronique de Swann Borsellino, où en est West Ham avant Genk,...

