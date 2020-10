Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 21 octobre, avec une renaissance en bords de Meuse.

L'INTERVIEW : ARTHUR THEATE

Formé entre Eupen, le Standard et Genk, le défenseur le plus chevelu de Pro League explose à Ostende. Rencontre.

LE FOCUS : L'ACADÉMIE DU STANDARD

Entre manque de moyens et la réussite d'Arnaud Bodart, le Standard a décidé de totalement relancer le projet de l'Académie. Et ça marche !

LE PORTRAIT : JORDAN LUKAKU

Le latéral gauche revient en Belgique après quatre ans passés à la Lazio. Avec un genou réparé et des ambitions plein les poches.

LA RENCONTRE : PIERRE FRANÇOIS

Le CEO de la Pro League revient sur l'institution qu'il dirige, son nouveau mandat... et le coronavirus et ses conséquences, évidemment.

LE DOSSIER : LES ADVERSAIRES DES BELGES EN EUROPA LEAGUE

Focus sur les équipes qui s'apprêtent à affronter nos représentants en Europe, de la Bulgarie au Portugal, en passant par l'Allemagne et l'Angleterre.

L'ANALYSE : EDUARDO CAMAVINGA

À même pas 18 ans, le milieu de terrain de Rennes est déjà Bleu, pisté par le Real et parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1. Passage sous la loupe.

LE DOCUMENT : LE DERBY D'ANVERS

Et si le match le plus chaud de l'année se disputait à Anvers, entre le Beerschot et l'Antwerp. Retour sur une rivalité centenaire.

MAIS AUSSI : Daan Heymans, Bob Peeters, Frédéric Duplus, Sinan Bolat, le Clásico.

Formé entre Eupen, le Standard et Genk, le défenseur le plus chevelu de Pro League explose à Ostende. Rencontre.Entre manque de moyens et la réussite d'Arnaud Bodart, le Standard a décidé de totalement relancer le projet de l'Académie. Et ça marche !Le latéral gauche revient en Belgique après quatre ans passés à la Lazio. Avec un genou réparé et des ambitions plein les poches.Le CEO de la Pro League revient sur l'institution qu'il dirige, son nouveau mandat... et le coronavirus et ses conséquences, évidemment.Focus sur les équipes qui s'apprêtent à affronter nos représentants en Europe, de la Bulgarie au Portugal, en passant par l'Allemagne et l'Angleterre.À même pas 18 ans, le milieu de terrain de Rennes est déjà Bleu, pisté par le Real et parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1. Passage sous la loupe.Et si le match le plus chaud de l'année se disputait à Anvers, entre le Beerschot et l'Antwerp. Retour sur une rivalité centenaire.MAIS AUSSI : Daan Heymans, Bob Peeters, Frédéric Duplus, Sinan Bolat, le Clásico.