Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 19 mai, avec l'analyse des 26 Diables qui vont à l'Euro, le portrait d'Edward Still, les jeunes du Standard, la face cachée de Noa Lang ou encore un long entretien avec Nicolas Lombaerts.

L'INTERVIEW : NICOLAS LOMBAERTS

Ses crampons rangés, l'ancien défenseur du Zenit Saint-Pétersbourg revient sur ses années diaboliques et l'évolution de la sélection belge. Ente autres.

LA FACE CACHÉE : NOA LANG

Grande gueule arrogante ou mec bien ? Qui est vraiment Noa Lang ? Ses proches nous répondent et dévoilent un pan de la personnalité du numéro 10 du Club Bruges que l'on ne connaissait peut-être pas encore.

LA SÉLECTION : LES 26 DIABLES À L'EURO

Dénuée de surprise, la sélection dévoilée ce lundi par Roberto Martínez n'en reste pas moins riche en enseignements, à quelques semaines de l'EURO.

LE PORTRAIT : EDWARD STILL

Annoncé à la surprise générale comme nouveau coach de Charleroi, Edward Still est le genre de gars qui gagne à être connu. Portrait d'un homme qui monte.

LA RENCONTRE : LES JEUNES DU STANDARD VUS PAR LEURS PROCHES

Zinho Vanheusden, Hugo Siquet, Nicolas Raskin, voilà un trio qui a fait vibrer les supporters rouches malgré une carte d'identité qui peine à accumuler les années. On a réuni leurs proches pour parler de leur trajectoire.

LE REPORTAGE : LES ANNÉES NÉERLANDAISES DE DRIES MERTENS

Avant de devenir une légende de Naples, Dries Mertens brillait aux Pays-Bas, notamment en D2, à l'AGOVV Apeldoorn. Cap sur une bourgade où tout le monde reste fou de Drieske.

LE JEUNE QUI MONTE : BART VERBRUGGEN

Mine de rien, le jeune portier néerlandais est en train de s'ériger comme véritable successeur de Silvio Proto entre les perches mauves. Focus sur la dernière perle d'Anderlecht.

LE DOCUMENT : LE SÉLECTIONNEUR BELGE GLOBE-TROTTEUR

De Trinité-et-Tobago au Pakistan, en passant par la Gambie, qu'il a qualifiée pour la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, rencontre avec Tom Saintfiet, le coach belge qui avait la bougeotte.

MAIS AUSSI : le rock du KRC Genk, Thomas Henry, la formation des jeunes sous Covid, la colère des fans de ManU, le miracle Villarreal, la méthode Dario Gjergja (BC Ostende), la prépa de Nina Derwael,...

