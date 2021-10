Découvrez notre programme de la semaine, avec aussi une interview de Deniz Undav et les raisons de l'absence des jeunes dans les onze de base d'Anderlecht.

LE COACH : LUKA ELSNER

Il a rejoint le Standard avec l'étiquette d'un entraîneur amateur de beau football. Mais que vaut exactement le jeu de Luka Elsner ? Analyse entre Saint-Gilles et Amiens, en passant par Courtrai.

LA DÉCEPTION : LES DIABLES ROUGES

Caramba, encore raté ! Non, l'escapade italienne des Diables n'a pas été couronnée de succès. Quelles conclusions tirer de cette nouvelle déception noir-jaune-rouge ?

L'INTERVIEW : DENIZ UNDAV

La révélation de Pro League porte du jaune et bleu, joue à l'Union et vient de D3 allemande. Rencontre avec l'attaquant qui fait rêver le Parc Duden.

LES COULISSES : LES JEUNES D'ANDERLECHT

Mais où sont passés les jeunes du Sporting ? Au coeur du projet de Vincent Kompany la saison dernière, les Espoirs mauves semblent avoir disparu de la circulation. Définitivement ?

LA TACTIQUE : RADJA NAINGGOLAN

Revenu au pays en grande pompe, le milieu de terrain de l'Antwerp passe sous notre loupe tactique. Qu'apporte vraiment le Ninja à l'ambitieux Great Old ?

LA MÉTHODE : LE SUCCÈS D'EUPEN

Surprenants leaders de Pro League, les Pandas vivent une saison de rêve, dans l'ombre des Cantons de l'Est. Visite dans la partie germanophone du pays pour découvrir les secrets du succès eupenois.

LE PORTRAIT : ADEM ZORGANE

Il est arrivé d'Algérie couvert d'éloges par un Mehdi Bayat qui le voit comme le prochain gros coup carolo. Qui est vraiment le milieu de terrain de 21 ans ?

L'ADVERSAIRE : JACK GREALISH

Cheveux longs, serre-tête et gros mollets apparents grâce à ses chaussettes tombantes, le milieu offensif de Manchester City n'en finit plus d'affoler les foules anglaises. Mais l'ancienne icône d'Aston Villa est plus qu'un ersatz de David Beckham.

LE PRÉLUDE : LA NBA

Ça y est, les stars de la NBA vont bientôt refouler les parquets nord-américains. Qui peut tirer son épingle du jeu ? Quelles conséquences le Covid va-t-il avoir sur la saison de basket ? Qui va succéder aux Milwaukee Bucks ? On tente de répondre à tout cela.

MAIS AUSSI: la chronique de Swann Borsellino et de Fred Waseige, la comparaison Philippe Clement-Ernst Happel, Yuma Suzuki, le Napoli en plein rêve, une nouvelle chance pour les footeux au chômage,...

