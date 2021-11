Découvrez le programme de la semaine, avec les jeunes d'Anderlecht portés disparus et la folie furieuse au PSG.

L'INTERVIEW : ANTHONY MORIS

Encore au chômage il y a un an et demi, le Luxembourgeois défend les cages de l'Union et trône aujourd'hui en tête de la Pro League. Grand entretien avec un revanchard bien dans ses pompes.

LE PARCOURS : LUKA ELSNER

Enfant de Nice, le Franco-Slovène a tour à tour été le pote d'Hugo Lloris, un footeux moyen, un jeune coach plein d'avenir et entraîneur dans le dur au Standard. Retour sur la trajectoire du patron rouche.

L'ANALYSE : LE CHARLEROI D'EDWARD STILL

Comment passer du football testostéroné de Karim Belhocine au 3-5-2 léché du coach brabançon ? À force de répétition et de matches. Anlayse en profondeur en préambule du choc wallon.

L'AVIS DE RECHERCHE : LES JEUNES D'ANDERLECHT

On les annonçait comme étant la base du projet Kompany, on les voit pourtant de moins en moins sur la pelouse du Lotto Park. Eux, ce sont les pépites de Neerpede. Des anciens de la maison mauve s'intéressent à leur cas.

L'AUTRE CHOC : BEERSCHOT-ANTWERP

Ça va également se frotter du côté d'Anvers, ce week-end. Un Beerschot revigoré par la résurrection de Raphael Holzhauser accueille le Great Old d'un Ritchie De Laet qui ne prend pas de pincettes dans notre mag de la semaine.

LE GRAND CHAMBAR : LE PSG

Ander Herrera qui se fait détrousser au Bois de Boulogne, les déboires sentimentaux du couple Icardi, la prolongation (ou pas) de Kylian Mbappé, mais y a-t-il un pilote dans l'avion parisien ? Et surtout, ce bazar permanent ne va-t-il pas tuer les ambitions européennes du club ?

LE PRODIGE : VINÍCIUS JÚNIOR

Il est jeune, doué et actuellement, il marche sur l'eau... et bloque Eden Hazard sur le flanc gauche. Mais il y a plus que de jolis dribbles à admirer chez le jeune Brésilien du Real.

MAIS AUSSI: le portrait tactique de Kristian Thorstvedt, le Club Bruges, les chroniques de Philipp Lahm, Swann Borsellino et Olivier El Khoury, la snowboardeuse Evy Poppe rêve des JO, la globe-trotteuse Julie Vanloo, ...

Encore au chômage il y a un an et demi, le Luxembourgeois défend les cages de l'Union et trône aujourd'hui en tête de la Pro League. Grand entretien avec un revanchard bien dans ses pompes.Enfant de Nice, le Franco-Slovène a tour à tour été le pote d'Hugo Lloris, un footeux moyen, un jeune coach plein d'avenir et entraîneur dans le dur au Standard. Retour sur la trajectoire du patron rouche.Comment passer du football testostéroné de Karim Belhocine au 3-5-2 léché du coach brabançon ? À force de répétition et de matches. Anlayse en profondeur en préambule du choc wallon.On les annonçait comme étant la base du projet Kompany, on les voit pourtant de moins en moins sur la pelouse du Lotto Park. Eux, ce sont les pépites de Neerpede. Des anciens de la maison mauve s'intéressent à leur cas.Ça va également se frotter du côté d'Anvers, ce week-end. Un Beerschot revigoré par la résurrection de Raphael Holzhauser accueille le Great Old d'un Ritchie De Laet qui ne prend pas de pincettes dans notre mag de la semaine.Ander Herrera qui se fait détrousser au Bois de Boulogne, les déboires sentimentaux du couple Icardi, la prolongation (ou pas) de Kylian Mbappé, mais y a-t-il un pilote dans l'avion parisien ? Et surtout, ce bazar permanent ne va-t-il pas tuer les ambitions européennes du club ?Il est jeune, doué et actuellement, il marche sur l'eau... et bloque Eden Hazard sur le flanc gauche. Mais il y a plus que de jolis dribbles à admirer chez le jeune Brésilien du Real.MAIS AUSSI: le portrait tactique de Kristian Thorstvedt, le Club Bruges, les chroniques de Philipp Lahm, Swann Borsellino et Olivier El Khoury, la snowboardeuse Evy Poppe rêve des JO, la globe-trotteuse Julie Vanloo, ...