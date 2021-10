Découvrez notre programme de la semaine, avec aussi notre interview d'Alexander Blessin et le portrait tactique de Kaoru Mitoma, la nouvelle sensation de l'Union.

L'ANALYSE : L'ATTAQUE D'ANDERLECHT

Si les options ne manquent pas pour Vincent Kompany, le coach anderlechtois n'a visiblement toujours pas trouvé la bonne formule pour son attaque, entre paris et attaquants sur le retour. On passe tout ça au peigne fin.

LA RÉVÉLATION : KAORU MITOMA

En quelques matches, le Japonais a mis tout Saint-Gilles d'accord. Et un peu l'ensemble de la Pro League, finalement... L'international olympique passe sous notre loupe tactique.

LE PORTRAIT : SERGE COSTA

Il évolue dans l'ombre de Luka Elsner et s'apprête à rentrer dans la tête des joueurs du Standard. Qui est Serge Costa, le T3 franco-lusitanien de Sclessin ?

LES COULISSES : L'EXCEL MOUSCRON

Le grand ménage a démarré en Wallonie picarde, avec une valse de licenciements prévisible au Canonnier. Mais quel est l'avenir du club hurlu ?

LE CASANIER : ALEXANDER BLESSIN

Il aurait pu entraîner le Standard, il a choisi de rester à Ostende, malgré une équipe décimée par le mercato. Et la fomule continue de faire effet, même si les résultats côtiers sont moins impressionnants que l'an passé. Interview.

L'AMBITIEUX : CHRISTOPHE GRÉGOIRE

Débarqué dans le marasme virtonnais, l'ancienne patte gauche de Mouscron et d'Anderlecht aspire à coacher en Pro League un jour. Mais ce billet pour la D1 A passe par un succès en Gaume.

L'ENTRETIEN : ALEXIS SAELEMAEKERS

Rendez-vous à Milan avec un Sportingboy qui a trouvé ses marques à Milan. Et bientôt chez les Diables ?

LES SURPRISES : LES PETITS POUCETS DE LA COUPE

Plutôt avare en surprises du chef, la Coupe de Belgique n'en a pas moins connu de sacrées épopées. On en retrace quelques-unes, sur fond de bière et de foot d'autrefois.

MAIS AUSSI: les chroniques de Swann Borsellino et Fred Waseige, les grandes manoeuvres d'Anderlecht, les JO d'hiver de Pékin, la santé mentale dans le sport, Philipp Lahm chroniqueur de luxe, ...

