Découvrez le sommaire du prochain numéro de votre hebdo préféré, à découvrir dès ce mercredi 7 octobre.

LA COVER : LA NOUVELLE D1A

Ça y est ! Les noyaux des 18 clubs de D1A sont complets, suite à la fin du mercato qui a eu lieu ce 5 octobre à minuit. Les noyaux, les recrues, le premier bilan, tout est dans notre dossier spécial !

LA RENCONTRE : ADRIANO CORREIA

Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un double vainqueur de la Ligue des Champions. Entretien avec Adriano Correia, l'ancien joueur de Barcelone et du FC Séville.

LES COULISSES : POURQUOI DOKU A QUITTÉ ANDERLECHT

Process ou pas process, des finances dans le rouge vous poussent inévitablement à faire quelques sacrifices. Pour Anderlecht, ils ont les traits de Jérémy Doku, parti à Rennes dans les dernières heures du mercato.

L'INTERVIEW : LEANDRO TROSSARD

Il y a deux semaines, Leandro Trossard détenait encore un record dont il se serait bien passé. Mais pour sa deuxième saison en Premier League, le Limbourgeois brigue une place dans la sélection de Roberto Martinez pour l'EURO. Entretien.

LE COME-BACK : MAMADOU FALL

Sept ans après son arrivée en Belgique, Mamadou Fall rassemble enfin plus qu'il ne divise. Longtemps raillé pour ses maladresses, l'ailier supersonique des Zèbres en est devenu l'un des plus beaux atouts. La preuve qu'on peut avoir été un cancre toute sa jeunesse et finir major de promo.

L'ENQUÊTE : OPÉRATION MAINS PROPRES

Deux ans après la spectaculaire opération policière, les arrestations, les emprisonnements et les beaux discours, l'affaire Mains Propres est dans une ornière. Comment ? Pourquoi ? Pour combien de temps encore ?

LE DOSSIER : QUEL SUCCESSEUR POUR LUKAKU ?

Dans le sillage de la génération Lukaku, la Belgique n'a toujours pas trouvé de buteur pour prendre la relève de son carré de neuf des années 2010. Pleins feux sur la formation d'un poste à part, entre appétit carnassier et instinct de prédateur.

MAIS AUSSI : Fai Collins, Joshua Cheptegei, la génération dorée de l'Angleterre, le Joueur du mois.

