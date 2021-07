Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 14 juillet, avec un entretien avec Björn Engels et un retour complet sur l'EURO.

L'INTERVIEW : BJÖRN ENGELS

Au top avec le Club Bruges, le défenseur s'est ensuite fait un peu oublier avec ses passages à l'Olympiacos et Reims, avant de goûter à la Premier League à Aston Villa. Une expérience mi-figue, mi-raisin sur laquelle le transfuge de l'Antwerp revient sans détour.

LE DOSSIER : UN EURO DE FEU

L'Italie vainqueure avec un jeu rafraîchissant et pêchu, l'Angleterre qui se plante sur la dernière marche alors qu'elle avait tout entre ses mains pour briser la malédicton, le conte de fées du Danemark, l'Allemagne toujours plus en reconstruction, on revient sur ce mois de foot qui a couronné une Squadra en pleine Renaissance.

LA PRÉDICTION : QUELS DIABLES EN 2030 ?

Passée la déception de cet EURO, il est déjà temps de se projeter dans l'avenir. Alors, Sport/Foot Mag a enfilé le costume de Madame Irma pour vous livrer la sélection qui représentera notre pays au Mondial 2030. Si, si...

LE REPORTAGE : LA PRÉPA D'ANDERLECHT

L'EURO à peine derrière nous, c'est à la Pro League de reprendre ses droits. Cap sur les Pays-Bas, où le Sporting a établi ses quartiers pour préparer la première saison deVincent Kompany avec les pleins pouvoirs.

LA RENCONTRE : DICK ADVOCAAT

On l'a connu "gueulard" sur le banc des Diables. Mais dans cette interview, le coach néerlandais se confie comme rarement. Peut-être même jamais. Entretien vérité.

LA RÉVOLUTION : NOISEFEED

Depuis quelques années, les datas font partie intégrante de l'arsenal de chaque club dans sa quête de la victoire. Mais Noisefeed a décidé d'aller encore plus loin dans la logique. Rencontre avec ses concepteurs.

LE DOCUMENT : EN VOYAGE AUX ÎLES FÉROÉ

En route vers l'archipel perdu au beau milieu de l'Atlantique Nord, à la rencontre de Jasper Van Der Heyden, ex-grand espoir du Lierse parti dans le grand nord pour vivre de sa passion.

MAIS AUSSI : au coeur du Tour de France, Fanny Lecluyse aux JO, Zinho Gano, le transfert d'Albert Sambi Lokonga,...

Au top avec le Club Bruges, le défenseur s'est ensuite fait un peu oublier avec ses passages à l'Olympiacos et Reims, avant de goûter à la Premier League à Aston Villa. Une expérience mi-figue, mi-raisin sur laquelle le transfuge de l'Antwerp revient sans détour.L'Italie vainqueure avec un jeu rafraîchissant et pêchu, l'Angleterre qui se plante sur la dernière marche alors qu'elle avait tout entre ses mains pour briser la malédicton, le conte de fées du Danemark, l'Allemagne toujours plus en reconstruction, on revient sur ce mois de foot qui a couronné une Squadra en pleine Renaissance.Passée la déception de cet EURO, il est déjà temps de se projeter dans l'avenir. Alors, Sport/Foot Mag a enfilé le costume de Madame Irma pour vous livrer la sélection qui représentera notre pays au Mondial 2030. Si, si...L'EURO à peine derrière nous, c'est à la Pro League de reprendre ses droits. Cap sur les Pays-Bas, où le Sporting a établi ses quartiers pour préparer la première saison deVincent Kompany avec les pleins pouvoirs.On l'a connu "gueulard" sur le banc des Diables. Mais dans cette interview, le coach néerlandais se confie comme rarement. Peut-être même jamais. Entretien vérité.Depuis quelques années, les datas font partie intégrante de l'arsenal de chaque club dans sa quête de la victoire. Mais Noisefeed a décidé d'aller encore plus loin dans la logique. Rencontre avec ses concepteurs.En route vers l'archipel perdu au beau milieu de l'Atlantique Nord, à la rencontre de Jasper Van Der Heyden, ex-grand espoir du Lierse parti dans le grand nord pour vivre de sa passion.MAIS AUSSI : au coeur du Tour de France, Fanny Lecluyse aux JO, Zinho Gano, le transfert d'Albert Sambi Lokonga,...