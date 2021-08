Découvrez le programme de notre numéro de ce mercredi 18 août. Avec aussi une rencontre avec Makhtar Gueye et tout sur la Super League féminine.

LE DOSSIER: LA SUPER LEAGUE FÉMININE EST DE RETOUR

Comment les dix clubs de Super League ont préparé la reprise du championnat ? Plongée dans les coulisses d'un été agité à l'ombre des tableaux noirs et découverte des nouvelles têtes qui vont vous faire vibrer cette saison.

L'INTERVIEW : EDWARD STILL

Elevé à l'école Ivan Leko, le nouveau coach carolo raconte sa propre vision du football et comment il veut faire de Charleroi l'une des équipes les plus attractives de Pro League.

LE PORTRAIT : JOSHUA ZIRKZEE

Comment celui qui doit à terme suppléer Robert Lewandowski au Bayern Munich est devenu le successeur de Lukas Nmecha à Anderlecht ?

L'ENTRETIEN : MAKHTAR GUEYE

C'est l'amour à la plage. Débarqué il y a un an de Saint-Étienne, le Sénégalais s'éclate à la Côte belge. Et raconte son épanouissement dans le football d'Alexander Blessin.

REPORTAGE : LE FOOT À LA PLAGE

Plongée dans les coulisses de la Ligue des Champions de beach soccer à Nazaré, au Portugal. Et sur l'évolution de cette discipline en Belgique

L'ANALYSE : DAVID ALABA

À 29 ans, et en passant du Bayern Munich au Real Madrid, l'Autrichien a explosé tous les records. Les chiffres qui disent tout.

MAIS AUSSI... : qui est Stanley Nsoki, à quoi ressemblera le PSG de Lionel Messi, rencontre avec trois de nos représentants lors des Jeux Paralympiques, la montée en puissance d'Ameen Al-Dakhil au Standard, ...

