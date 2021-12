Découvrez le programme de notre magazine de la semaine, avec un retour sur les années allemandes de Deniz Undav et un portrait de Christophe Dessy, le "Monsieur formation" de Charleroi.

L'INTERVIEW : SERGIO GÓMEZ

Arrivé avec l'étiquette d'espoir du Barça, l'Espagnol est aujourd'hui l'un des latéraux les plus dangereux d'Europe. Et c'est Anderlecht qui en profite ! Rencontre.

LES RACINES : DENIZ UNDAV

Il ravit les supporters de l'Union Saint-Gilloise et les amateurs de football spectaculaire. Mais comment l'attaquant allemand a-t-il pu passer sous les radars dans son pays natal ? Ses ex-coaches répondent !

L'ACTU : LE STANDARD

Enfin une victoire de prestige pour Luka Elsner ! Au terme d'un match fou à l'Antwerp, les Rouches ont ramené trois points. L'occasion de faire le point sur ce qu'il se trame en bords de Meuse.

LE GRAND FRÈRE : CHRISTOPHE DESSY

Il a révélé Axel Witsel et Marouane Fellaini au Standard à la fin des années 2000 à Sclessin, il est désormais chargé de la même mission à Charleroi, où le club mise pour la première fois sur un centre de formation longtemps laissé de côté.

LE DOCUMENT : 100 ANS DE TOPPER

Il y a cent ans tout pile, le premier Club Bruges-Anderlecht se disputait. On fait le point sur les 203 duels qui ont opposé les deux géants belges au cours du dernier siècle.

LE DOSSIER : LES ESPOIRS BELGES EN EREDIVISIE

Les Pays-Bas ont toujours été une terre d'accueil pour les joueurs belges. On fait le focus sur trois d'entre eux : Cyril Ngonge, auteur d'un des buts de l'année avec Groningue, Yorbe Vertessen, l'ambitieux du PSV, et Dante Rigo, ex-plus grande promesse du foot belge aujourd'hui portée disparue.

LE DUO : BASHIR ABDI & ABDI NAGEEYE

Ils ont ému le monde entier à la toute fin du marathon olympique. En poussant son pote belge Bashir Abdi, le Néerlandais Abdi Nageeye a non seulement permis à notre compatriote de glaner le bronze aux JO de Tokyo, mais il a gagné le respect de millions de gens. Les deux hommes reviennent sur ce grand moment de sport pour la première fois dans Sport/Foot Mag !

MAIS AUSSI: les stats folles d'Erling Haaland, les coulisses de Genk, l'effondrement du foot chinois,...

