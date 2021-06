Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 9 juin, avec aussi les Diables qui posent encore question avant le début de l'EURO et le clan Carrasco qui raconte son Yannick.

L'ENTRETIEN : THOMAS MEUNIER

Dans le dur au Borussia Dortmund, le Diable rouge aborde pourtant cet EURO avec calme et sérénité. Rencontre avec un Ardennais bien dans ses pompes.

LES QUESTIONS : HAZARD, WITSEL, DE BRUYNE & MARTÍNEZ

Alors que l'EURO s'approche à grands pas, il reste des questions en suspens au sein du noyau diabolique. Passage en revue des cas problématiques chez nos champions.

LE REPORTAGE : LE CLAN CARRASCO

Qui pour mieux raconter l'un des meilleurs Diables actuels que ceux qui le connaissent depuis des années. Cap sur Vilvorde, fief de YC et des siens.

LES COULISSES : LE RETOUR DE THIERRY HENRY

Annoncé à quelques jours de la cruciale échéance européenne qui attend les Diables, comment le retour en fanfare de l'adjoint de Roberto Martínez s'est-il réellement joué ?

LE CONSULTANT : PHILIPP LAHM

Attention, consultant de luxe ! Pendant l'EURO, Sport/Foot Mag s'offre le regard de l'ancien capitaine de la sélection allemande, champion du monde 2014 avec la Mannschaft.

LA RENCONTRE : PAUL VAN HIMST

Avant Hazard & Co, c'était Paul Van Himst qui était la star incontestée des Diables. Rencontre avec l'ancien Anderlechtois, qui revient sur l'EURO 72, premier grand tournoi continental disputé par les Belges.

LE COME-BACK : ALEXANDRE GROSJEAN & LE STANDARD

Plus de deux ans après notre dernière interview à Liège, le Standard se réinvite dans les pages de Sport/Foot Mag par l'intermédiaire d'Alexandre Grosjean, son directeur général. Interview.

LE PORTRAIT : BRIAN PRISKE

On l'a annoncé au Standard et à Genk, c'est finalement à l'Antwerp que le Danois vivra sa première expérience à l'étranger en tant que coach. Mais que vaut le foot de l'ancien défenseur ? Décrpytage.

Mais aussi : la Russie trois ans après l'exploit mondial, Christian Eriksen et les ambitions du Danemark, l'étrange choix de Bakou, les chantiers de l'Allemagne, les Belgian Cats à l'EURO, le judo belge à l'assaut de l'Olympe, ...

