Découvrez notre magazine de la semaine, avec aussi un focus sur Yari Verschaeren et un retour complet sur l'ambiance des Mondiaux de cyclisme.

L'INTERVIEW : ALBERT SAMBI LOKONGA

Son départ d'Anderlecht, son avenir chez les Diables, en passant par son présent à Arsenal, le milieu de terrain se livre à coeur ouvert.

LE DOSSIER : LE FOOT BELGE À VENDRE

Marqués par une crise sanitaire qui a laissé pas mal de trous dans les comptabilités, les club pros de Belgique se montrent toujours un peu plus séduits par les investisseurs étrangers. Mais à quel prix ?

LE COME-BACK : YARI VERSCHAEREN

Pur produit de Neerpede, le Diable rouge peine pourtant à se faire une place au soleil sous la direction de Vincent Kompany, mais les choses sont en train de tourner en sa faveur. Analyse.

LA TACTIQUE : NOA LANG

Petit génie de Bruges, celui qui s'érige de plus en plus comme le joueur le plus spectaculaire de Pro League passe sous le microscope tactique de Sport/Foot Mag.

LE PORTRAIT : AMBER TYSIAK

La défenseuse d'OHL représente l'avenir d'une sélection belge bourrée d'ambitions. Présentation de la Red Flame du futur.

LE REPORTAGE : ZLATAN IBRAHIMOVIC DÉFIE LE TEMPS

À bientôt quarante ans, l'attaquant suédois n'en finit plus de briller au sein d'un des championnats les plus rudes d'Europe. Quel est son secret ?

LE CARNET DE BORD : MONDIAUX DE CYCLISME

Retour jour par jour sur l'ambiance totalement folle de championnats du monde qui ont déçu la Belgique... sauf au niveau de l'engouement !

LE DOCUMENT : MICHAEL SCHUMACHER

Pleins feux sur le documentaire de Netflix qui retrace la vie du septuple champion du monde de F1, invisible depuis son terrible accident de ski subi en 2013.

MAIS AUSSI : le portrait tactique de Casper Nielsen, le contrat XXS de Faïz Selemani à Courtrai, interview de Joshua Kimmich, la chronique de Swann Borsellino,...

