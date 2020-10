Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 14 octobre, avec le retour du grand bal européen.

L'INTERVIEW : ROBERT LEWANDOWSKI

L'attaquant du Bayern se livre sur sa saison, celle à venir et son avenir au plus haut niveau. Rencontre avec un concentré de puissance.

LE FOCUS : LA DÉFENSE DU STANDARD

En engageant Philippe Montanier, la direction du Standard voulait retrouver une base arrière solide et la plus imperméable possible. Mission accomplie jusque-là.

LE DOSSIER : CHAMPIONS LEAGUE

Pour fêter le retour du grand bal européen, la rédac' de Sport/Foot Mag a passé les 32 prétendants au crible. À garder tout au long de la saison.

LA RENCONTRE : JORDI CONDOM & BEÑAT SAN JOSÉ

Le duo espagnol s'est posé dans les Cantons de l'Est pour réinventer une Alliance pleine d'ambition. Rencontre pleine d'enseignements.

L'ANALYSE : LA DÉFAITE DES DIABLES

Battus à Wembley, les Diables rouges connaissent un petit creux auquel nous n'étions plus habitués. Retour sur ce match pourtant pas si alarmant.

LE DOCUMENT : LA DER' D'ANDERLECHT EN C1

Cette année encore, le Sporting regardera un autre club belge évoluer en Ligue des Champions. Retour sur la dernière campagne mauve au plus haut niveau européen.

MAIS AUSSI : les finances d'Anderlecht, le nouvel Antwerp, la dernière recrue du Club Bruges.

