Découvrez le programme de notre magazine de ce mercredi 26 mai, avec un focus sur la folle triplette offensive de Genk, ainsi qu'une interview de la révélation ostendaise Maxime D'Arpino.

LE DOSSIER : BRUGES CHAMPION

Plongée dans les coulisses d'un Club sacré pour la 17e fois. Au menu, une visite autour du Jan Breydel Stadion, dans le quartier de Saint-Andries, un retour sur la folle ascension de Clinton Mata, de Verviers au Club Bruges et un récap' mois par mois sur la saison agitée du champion.

LA RENCONTRE : KEVIN DE BRUYNE VU PAR SA FAMILLE

À l'aube d'une finale de Ligue des Champions qui pourrait sacrer King Kev, Herwig et Stephanie De Bruyne, le papa et la soeur de Kevin, passent à table et racontent comment ce fils ou ce petit frère est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde.

L'ANALYSE : LE TRIDENT DE GENK AU MICROSCOPE

Junya Ito, Theo Bongonda et Paul Onuachu. Grâce au plus beau trident offensif de Pro League, les Limbourgeois de John van den Brom ont fait trembler le FC Bruges jusqu'au bout. On vous explique pourquoi.

L'INTERVIEW : MAXIME D'ARPINO

Inconnu à son arrivée en Pro League, le jeune Lyonnais est devenu le joueur clé du KVO hybride du coach de l'année Alexander Blessin. Beaucoup trop fort pour les Côtiers, le Français ne devrait pas faire de vieux os à Ostende. Interview prospective.

DOCUMENT : L'AJAX SOULEVAIT LA C1 IL Y A 50 ANS

En 1971, l'Ajax de Rinus Michels, mais surtout du génie Johan Cruyff, s'offrait sa première Ligue des Champions à Wembley.

MAIS AUSSI :Anderlecht et le Standard à l'heure des comptes, le LOSC champion de France, l'Atlético plus fort que le Barça et le Real.

Plongée dans les coulisses d'un Club sacré pour la 17e fois. Au menu, une visite autour du Jan Breydel Stadion, dans le quartier de Saint-Andries, un retour sur la folle ascension de Clinton Mata, de Verviers au Club Bruges et un récap' mois par mois sur la saison agitée du champion.À l'aube d'une finale de Ligue des Champions qui pourrait sacrer King Kev, Herwig et Stephanie De Bruyne, le papa et la soeur de Kevin, passent à table et racontent comment ce fils ou ce petit frère est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde.Junya Ito, Theo Bongonda et Paul Onuachu. Grâce au plus beau trident offensif de Pro League, les Limbourgeois de John van den Brom ont fait trembler le FC Bruges jusqu'au bout. On vous explique pourquoi. Inconnu à son arrivée en Pro League, le jeune Lyonnais est devenu le joueur clé du KVO hybride du coach de l'année Alexander Blessin. Beaucoup trop fort pour les Côtiers, le Français ne devrait pas faire de vieux os à Ostende. Interview prospective.En 1971, l'Ajax de Rinus Michels, mais surtout du génie Johan Cruyff, s'offrait sa première Ligue des Champions à Wembley.MAIS AUSSI :Anderlecht et le Standard à l'heure des comptes, le LOSC champion de France, l'Atlético plus fort que le Barça et le Real.