Aster Vranckx et Sebastiaan Bornauw : "J'espère que nous pourrons faire mieux avec la nouvelle génération de Diables Rouges"

Wolfsburg ne réalise pas une grande saison jusqu'à présent. Cependant, avec la présence dans ses rangs d'Aster Vranckx, Sebastiaan Bornauw, Koen Casteels et Dodi Lukebakio, l'équipe intéresse forcément un peu plus notre pays. Eleven Sports a rencontré Vranckx et Bornauw. Ils ont évoqué leur club ainsi que l'avenir des Diables Rouges.

© belga