Arrêté dans le cadre du footgate, Peter Maes est licencié par Lokeren

Le Sporting Lokeren invoque des résultats décevants au cours des dernières semaines. "Après 12 matches, Lokeren a 6 points. Ces résultats négatifs du point de vue sportif ont amené le club à mettre un terme à sa collaboration avec le coach Peter Maes. Arnar Vidarsson reprendra ses tâches jusqu'à nouvel ordre", indique le club.

L'entraîneur a été arrêté en début de semaine dans le cadre de l'enquête de la police fédérale sur des fraudes dans le milieu du football belge. Le juge d'instruction a libéré sous conditions le Limbourgeois mardi après-midi après son interrogatoire.

Selon les dires du club, Maes a été mis en cause dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent et sur une éventuelle participation à une organisation criminelle. Depuis, il ne peut plus entrer en contact avec la presse.