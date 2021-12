L'entraîneur devra redresser le club historique, actuellement lanterne rouge de la Ligue 1. Claude Puel avait été remercié un peu plus tôt dans la journée.

Quelques heures après avoir remercié Claude Puel, Saint-Etienne a engagé Pascal Dupraz comme nouvel entraîneur, a annoncé mardi le club français.

Dupraz, 59 ans, était sans club depuis son licenciement de Caen en mars 2021. Il est également passé par Evian Thonon Gaillard et Toulouse. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2022.

Les dirigeants ont dû se rappeler de la mission commando réussie par Pascal Dupraz à Toulouse lors de l'automne 2016. Lorsqu'il débarque dans le sud-ouest, le Téfécé est dernier du classement avec 10 points de retard sur le premier non-relégable à seulement 10 journée de la fin de la compétition. Il parviendra à ce que le club puisse se maintenir parmi l'élite au terme d'une dernière journée au scénario de fou. Avec quatre points de retard sur le premier sauvé et 20 rencontres à diriger, la mission de Pascal Dupraz s'annonce plus réalisable sur papier mais pas facile pour autant.

Plus tôt, l'ASSE, actuellement 20e et dernière en Ligue 1, avait remercié Claude Puel qui était en poste depuis le 4 octobre 2019. Sous sa direction, les Verts ont terminé 17e en 2020 et 11e en 2021 et disputé la finale de la Coupe de France 2020, perdue 1-0 face au PSG.

