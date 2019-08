Avant de se révéler à Leeds United, Kemar Roofe, le nouvel attaquant d'Anderlecht, a traversé toute l'Angleterre à la recherche de temps de jeu. Retraçons sa carrière en six témoignages.

Armand Gnanduillet, ex-équipier à Oxford United

"Kemar et moi habitions dans la même maison, on était cinq. Vous pouvez croire qu'on sortait beaucoup mais on ne pouvait pas se le permettre car le club était en crise. D'ailleurs, Kemar n'aimait pas particulièrement sortir. Il avait une copine et ils avaient déjà une petite fille. On avait chacun notre chambre mais on partageait tout et on connaissait donc tout de la vie de chacun. Un jour, je suis resté toute la soirée au téléphone et le lendemain, à l'entraînement, j'étais mou. Kemar m'a alors charrié : Pas étonnant que tu sois fatigué après avoir téléphoné à autant de filles. On en rigole encore.

On s'entendait très bien. Avec moi, il pouvait faire aller sa grande g... mais pour le reste, il était souvent seul dans son coin. C'était un type assez réservé qui n'ennuyait personne. Quand j'y repense, on avait une chouette équipe. Jake Wright et George Baldock jouent à Sheffield United, Danny Hylton à Luton Town, Callum O'Dowda à Fulham, Chey Dunkley à Wigan... Kemar est celui qui peut aller le plus loin. Le connaissant, après son excellente saison à Leeds, je suis sûr qu'il est lancé."

Par Alain Eliasy

