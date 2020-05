"BNP Paribas Fortis et le RSCA ont décidé conjointement de résilier le contrat de sponsoring existant", a annoncé le Sporting d'Anderlecht lundi, mettant un terme à 39 ans de présence du sponsor sur les tuniques bruxelloises.

Après le changement de nom du stade, devenu Lotto Park, un autre symbole du club belge le plus titré s'en est allé. En effet, la banque belge ne sera plus le sponsor maillot du RSCA à partir de la saison prochaine.

"Entre 1981 et 1999, la grande lettre 'G' de la Banque Générale arborant les maillots était presque devenue le symbole du club bruxellois", pouvait-on lire dans le communiqué.

Même après la fusion entre la Banque Générale et la CGER, puis l'intégration de Fortis au groupe BNP Paribas, la banque a continué à soutenir le club bruxellois, qui a remporté 17 titres et 4 Coupes avec Fortis sur ses tuniques. A noter que le sponsoring maillot n'était pas encore autorisé sur la scène européenne lorsque le RSCA a décroché en 1983 la Coupe de l'UEFA.

"Un partenariat unique"

Karel Van Eetvelt s'est lui montré très reconnaissant envers BNP Paribas Fortis. "Comme la direction du club et de la banque ont toujours entretenu une relation ouverte, nous savions depuis un certain temps déjà que BNP Paribas Fortis souhaitait réévaluer notre partenariat", a expliqué le CEO du RSCA. "En partie dans l'intérêt du club, nous avons choisi ensemble de faire la clarté totale, de sorte que le RSC Anderlecht puisse avoir l'opportunité de trouver d'autres partenaires", a ajouté Karel Van Eetvelt, précisant que le club était engagé dans des "discussions en phase finale" avec des partenaires.

BNP Paribas Fortis était également devenu le partenaire de l'équipe féminine du RSCA et le sponsor principal du tout premier eSporter du club avec la marque Hello bank!.

