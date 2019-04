Après 21 ans de disette, Bruges s'impose à Anderlecht et revient à 1 point de Genk

Un succès historique pour les Brugeois qui n'avaient plus gagné dans la capitale depuis le 9 septembre 1998. Au classement, Bruges revient à un point de Genk, battu à l'Antwerp mardi soir.

Bruges s'est imposé 2-3 à Anderlecht ce jeudi soir lors de la 2e journée des playoffs I.

La première action dangereuse de la rencontre était à mettre à l'actif d'Anderlecht avec Bolasie après une minute de jeu mais ce fut le seul fait d'arme des Bruxellois dans une première période dominée par Bruges. Profitant d'une mauvaise relance de Didillon, Schijvers servait idéalement Wesley qui envoyait le cuir au fond des filets (5e). Ce but rapide mettait les Brugeois en confiance mais Dennis et Wesley manquaient le 0-2.

Le deuxième but des Blauw en Zwart tombait finalement peu après la demi-heure. Annulé dans un premier temps pour une position de hors-jeu, Dennis voyait son but validé par Bram Van Driessche après l'intervention du VAR (33e). Incapables d'amener le danger devant le but d'Horvath, les Mauve et Blanc était dominés et pouvaient s'estimer heureux que l'addition ne soit pas plus salée au repos.

A un point de Genk

Touchés dans leur orgueil, les Bruxellois se réveillaient après le repos et mettaient davantage de pression sur le but brugeois. Après des tentatives bloquées de Bolasie et Amuzu, c'est finalement Gerkens, bien servi par Bolasie, qui réduisait l'écart en glissant le cuir entre les jambes d'Horvath (64e). Anderlecht continuait son pressing mais ne parvenait pas à inquiéter Horvath. Sur un contre, Danjuma se jouait de la défense bruxelloise pour faire 1-3 et tuait tout suspense. Le but de Trebel à quelques secondes du temps additionnel (90e) redonnait de l'espoir aux Bruxellois mais ne changeait finalement rien à l'issue de la rencontre.

Une victoire aussi importante qu'historique pour les Brugeois qui n'avaient plus gagné à Anderlecht depuis le 9 septembre 1998. Au classement, Bruges (34 points) reprend la deuxième place occupée par le Standard (33) et revient à un point de Genk qui garde la tête du classement. Anderlecht (26 points), pour sa part, peut déjà presque faire une croix sur le titre et occupe désormais la cinquième place avec deux points de moins que l'Antwerp qui se rend au Parc Astrid dimanche à 18h. Le lendemain, Bruges recevra le Standard à 20h30.