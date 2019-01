Antwerp-Standard donne le coup d'envoi de la 23e journée de JPL

Victorieux lors de ses quatre dernières sorties, le Standard a l'occasion de frapper un grand coup à l'Antwerp. Les Liégeois, 39 points, pointent actuellement au quatrième rang, à 2 longueurs du duo formé par le 'Great Old' et le Club Bruges. En alignant un cinquième succès de rang, le Standard gagnera au moins une place au classement et montera sur le podium. Il deviendrait même le premier poursuivant de Genk si le Club Bruges, attendu par Ostende, perdait à nouveau des plumes.

Mais l'Antwerp ne compte pas se laisser dépasser si facilement. Avec Sinan Bolat, Dino Arslanagic, Daniel Opare, Jelle Van Damme, Jonathan Bolingi et Dieumerci Mbokani sur le terrain, Laszlo Bölöni sur le banc de touche et Lucien D'Onofrio comme vice-président et directeur technique, l'Antwerp compte plusieurs anciens 'Rouches' qui voudront faire tomber leurs anciennes couleurs.

L'Antwerp a rejoint le Club Bruges à la deuxième place suite à la défaite du champion face à Charleroi. Relégués à dix points de Genk, les 'Blauw-Zwart' n'auront pas le droit à l'erreur, dimanche à Ostende (14h30). Le doute risquerait de s'installer au stade Jan Breydel en cas de nouveau faux-pas. Ostende est 12e (23 points).

Genk, lui, n'a pas ce genre de problème. Les Limbourgeois de Philippe Clement caracolent en tête avec 51 points, 15 victoires, 6 partages et une seule défaite. Meilleure attaque (52 buts) et meilleure défense (21 buts), Genk compte bien poursuivre sa marche en avant samedi soir (20h30) contre Mouscron. Les 'Hurlus', 20 points, se sont donnés de l'air en battant Ostende. Ils possèdent désormais 6 points d'avance sur la lanterne rouge, Lokeren.

La lutte pour les playoffs I est intense. Actuellement, Anderlecht et La Gantoise (34 points chacun) détiennent les deux derniers tickets. Avec 33 points chacun, Charleroi et Saint-Trond sont aux portes du top-6 tandis qu'Eupen et Courtrai (28 points chacun) peuvent encore nourir quelques espoirs.

A ce titre, les duels de dimanche entre Anderlecht et Eupen (18h00) et Courtrai et La Gantoise (20h00) seront donc très importants. Les Bruxellois, battus à Gand pour les débuts de Fred Rutten sur le banc de touche, doivent absolument s'imposer pour ne pas plonger définitivement dans la crise.

Samedi, à 18h00, Charleroi recevra Waasland-Beveren (13e, 21 points) avec l'objectif de confirmer son beau succès de la semaine dernière à Bruges. A 20h00, Saint-Trond rendra visite au Cercle Bruges (11e, 26 points).

Dans le même temps, Lokeren (14 points) et Zulte Waregem (20 points) s'affronteront dans un match capital pour le maintien.