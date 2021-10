L'Antwerp, en supériorité numérique pendant plus d'une heure, a profité de la maladresse de La Gantoise pour s'imposer 1-0 et prendre les trois points dans ce duel de la 10e journée de D1A. Les Anversois, grâce à un 5e succès de rang, prennent la tête du championnat avec 20 points.

Les Gantois, dominateurs dans les premières minutes, ont manqué l'ouverture du score via Laurent Depoitre (14e, 20e). Auteur d'un geste quelque peu maladroit mais dangereux, Giorgi Chakvetadze a été exclu par Alexandre Boucaut après une intervention du VAR (33e).

Bien que réduits à dix, les Buffalos ont continué à jouer de l'avant, à l'image de Tarik Tissoudali (51e, 52e). L'Antwerp n'a pas disputé son meilleur match de la saison, mettant le nez à la fenêtre à l'heure de jeu. Sinan Bolat a bien défendu une tentative de Viktor Fischer (61e) puis une tête de Samatta (75e).

C'est finalement sur une phase arrêtée que les Anversois de Brian Priske ont débloqué la situation. Un coup franc de Birger Verstraete repoussé par la barre a été repris par Michael Frey, déjà auteur de son 12e but de la saison (1-0, 78e). Les Gantois de Hein Vanhaezebrouck auraient pu égaliser mais Darko Lemajic, monté au jeu, a manqué la cible sur une reprise au petit rectangle (89e).

Cette 5e victoire de rang permet à l'Antwerp de prendre la tête du championnat avec 20 points, devant l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges (19). Eupen et Genk, qui s'affrontent dimanche soir, sont respectivement 4e et 5e avec 17 unités. La Gantoise reste engluée à la 14e place (11 pts).

