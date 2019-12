Les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football se jouent de mardi à jeudi. Une fois n'est pas coutume, l'affiche Antwerp-Genk est proposée en ouverture mardi à 20h45.

Hannes Wolf, le coach récemment recruté par les champions de Belgique genkois, va devoir gérer un 3e match en sept jours, qui plus est après deux défaites : celle en Ligue des Champions (mercredi 1-4 face à Salzbourg) et en championnat (samedi 1-2 contre Saint-Trond).

Le 30 octobre, l'Antwerp était venu partager les points 2-2 à Genk en Jupiler Pro League. Depuis, Felice Mazzu a quitté le bateau limbourgeois et le Great Old a aligné dix points sur douze en championnat.

Six matchs sont au programme de mercredi. Quatre à 20h00. Le Standard aura l'avantage de recevoir la visite de Rebecq, seul club amateur rescapé qui évolue en 2e division (A2). Zulte-Waregem/Saint-Trond et Courtrai/Eupen et le duel entre les deux clubs de Proximus League encore présents Union/Westerlo précéderont Ostende/Club Bruges (20h30). A priori déséquilibrée, la rencontre en bord de mer pourrait l'être moins depuis la belle victoire des Ostendais dimanche en championnat aux dépens d'Anderlecht. Le très ouvert Charleroi-La Gantoise, les deux adversaires sont respectivement 4e et 3e du championnat, ponctuera la soirée (20h45). Les Zèbres n'ont plus perdu depuis deux mois (7 matchs). Les Buffalos voyagent plutôt bien comme ils l'ont démontré surtout en Europa League.

Jeudi à 20h45, Mouscron voudra profiter des doutes qui continuent de hanter Anderlecht dans le dernier duel pour un billet en quarts de finale. Les Mauves voient les play-offs 1 s'éloigner aussi la Coupe pourrait s'avérer leur seule bouée de sauvetage cette saison.

Les quarts se joueront le 18 décembre, les demi-finales (aller-retour) les 22 et 29 janvier et la finale le vendredi 1er mai (20h30).