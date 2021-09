Les deux rencontres prévues pour la cinquième journée de championnat avaient été reportés afin de permettre à l'Antwerp, La Gantoise et Anderlecht d'avoir plus de temps pour préparer leurs importants matches européens. Si les deux premiers avaient rempli leur contrat, cela n'avait pas été le cas des Mauves.

La 8e journée à peine terminée, la Jupiler Pro League est déjà de retour en milieu de semaine avec deux rencontres d'alignement de la 5e journée. Mercredi, Genk se rendra à l'Antwerp et jeudi, Anderlecht accueillera La Gantoise.

Ces deux rencontres avaient reportées pour permettre à l'Antwerp, Anderlecht et La Gantoise de préparer au mieux le match retour de leur barrage européen.

L'Antwerp et La Gantoise avaient réussi à se qualifier respectivement pour les poules de l'Europa League et de la Conference League. Anderlecht avait lui été éliminé par Vitesse Arnhem en Conference League. Mercredi à 20h45, la première de ces deux rencontres d'alignement mettra aux prises l'Antwerp à Genk. Les Anversois, qui retrouvent des couleurs après un début de saison compliqué, ont souffert pour écarter Seraing dimanche (victoire 2-1) tandis que les Limbourgeois ont aussi dû attendre pour émerger dans le derby à Saint-Trond (victoire 1-2).

Vainqueur sans briller d'un Clasico contre un Standard réduit à neuf, Anderlecht voudra certainement afficher un autre visage lors de la réception de La Gantoise jeudi à 20h45.

Les Bruxellois restent cependant sur deux victoires de rang, tout le contraire des Gantois qui vient d'aligner deux revers en championnat contre Charleroi (2-3) et à Courtrai (1-0). Deux rencontres qui pourraient aussi chambouler le classement de la Jupiler Pro League.

En cas de succès, Genk, 3e avec 14 points, pourrait rejoindre le Club de Bruges en tête du classement tandis qu'Anderlecht, 5e avec 13 points, passerait à la 3e place, s'il s'impose contre les Buffalos. Si l'Antwerp, 10e avec 11 unités, venait à s'imposer, le Great Old ferait une bonne affaire et remonterait dans le top 4 tandis que La Gantoise, 16e avec 7 points, a besoin d'une victoire pour se donner de l'air en bas de tableau.

