L'Antwerp a signé un troisième succès consécutif samedi soir en battant La Gantoise 1-2 lors de la 4e journée des playoffs 1. Les Anversois montent donc à la 3e place du classement avec 34 points.

Ils dépassent provisoirement le Standard (33 pts) - qui devrait probablement récupérer trois points sur tapis vert - et reviennent à quatre longueurs du leader Genk (38 pts) avant le choc au sommet face à Bruges (37 pts) de dimanche. Gand est quant à lui dernier avec 25 points et zéro victoire dans ces playoffs 1.

Comme face à Genk la semaine dernière et au Standard la semaine précédente, les Buffalo's n'ont pas à rougir de leur prestation et payent une nouvelle fois leur inefficacité offensive. Dominateurs au niveau de la possession, ils ont laissé les opportunités dangereuses à l'Antwerp. Amara Baby, après s'être vu annuler un but pour hors-jeu (2e), a ainsi ouvert le score à la 21e minute en profitant d'une passe en retrait hasardeuse de Timothy Derijck.

En deuxième période, les Gantois ont insisté tandis que l'Antwerp s'est vu annuler un deuxième but pour hors-jeu (57e). Gand a finalement récolté le fruit de ses efforts grâce au but égalisateur de Giorgi Chakvetadze (77e). Une parité qui n'a pas duré bien longtemps puisque Lior Refaelov a immédiatement replacé les Anversois aux commandes (82e), qu'ils ont gardé jusqu'au coup de sifflet final.