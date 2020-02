Le jeune attaquant anderlechtois va se faire opérer.

Coup dur pour Anderlecht: son jeune attaquant Antoine Colassin (18 ans) va passer sur le billard pour une blessure à la cheville. Le Bruxellois, dont l'agent n'est autre que Daniel Van Buyten, sera absent des terrains pour une durée estimée entre deux et trois mois, confirme la RTBF. Colassin, auteur de trois buts en quatre rencontres, amenait un sacré bol d'air à l'attaque des Mauves, orpheline, entre autres, de Kemar Roofe et Landry Dimata. Désormais, on peut résolument penser que la récente recrueDejan Joveljic, arrivé de Francort durant ce mercato hivernal, recevra sa chance.